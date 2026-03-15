Ο Τάσος Δουβίκας διανύει μία εξαιρετική περίοδο, διακρίνεται στην Κόμο και στα «χέρια» του Σεσκ Φάμπρεγας και βάζει την ομάδα του σε «τροχιά» Champions League!

Ο Τάσος Δουβίκας φαίνεται πως έχει πάρει… φωτιά το τελευταίο διάστημα!

Ο Έλληνας επιθετικός βρήκε δίχτυα και απέναντι στην Ρόμα, ισοφαρίζοντας αρχικά, για να πάρει έπειτα την «σκυτάλη» ο Ντιέγκο Κάρλος και να χαρίσει τρεις πολύτιμους βαθμούς στην Κόμο (2-1, 15/03).

Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας διανύει μία απίθανη σεζόν και «κυνηγά» το απόλυτο όνειρο. Αυτό δεν είναι άλλο από την έξοδο στο επόμενο Champions League.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή, μετά από 29 αγώνες στη φετινή Serie A, η Κόμο βρίσκεται στην 4η θέση, έχοντας συγκεντρώσει 54 βαθμούς.

Three important points at home! ⏹️ pic.twitter.com/9rcW5mC8Ss — Como1907 (@Como_1907) March 15, 2026

Ο Τάσος Δουβίκας είναι κομβικότατος σε αυτήν την προσπάθεια της ιταλικής ομάδας. Είναι χαρακτηριστικό πως στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια του ιταλικού πρωταθλήματος, ο 26χρονος έχει βρει δίχτυα σε τρεις περιπτώσεις.

Συνολικά, όμως, η φετινή εικόνα του Δουβίκα θυμίζει κάτι από την «μαγική» σεζόν που είχε πραγματοποιήσει με τη φανέλα της Ουτρέχτης, πριν από μερικά χρόνια. Υπενθυμίζουμε πως το 2022/23 είχε σκοράρει 22 φορές με τη φανέλα της ολλανδικής ομάδας.

Φέτος, ως ποδοσφαιριστής της Κόμο, μετρά 13 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, σε 34 συμμετοχές, με τα 10 εκ των οποίων να είναι στη Serie A, όντας φυσικά ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα του.

Ten league goals for Anastasios Douvikas this season 👏 pic.twitter.com/kORvFd4mHp — Lega Serie A (@SerieA_EN) March 15, 2026

Μένει να φανεί πού θα φτάσει το «κοντέρ» του Δουβίκα τη φετινή σεζόν, αλλά και αν μπορεί να «σπάσει» το προσωπικό του ρεκόρ…