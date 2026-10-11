Ο Χρήστος Μανδάς ήταν και πάλι «Κέρβερος» για τη Λάτσιο και συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους πρωταγωνιστές για την ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο.

Η Λάτσιο συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο ξεκίνημα της φετινής Serie A, την ίδια στιγμή που ο Χρήστος Μανδάς αποτελεί έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της ομάδας του Τζενάρο Γκατούζο.

Οι Λατσιάλι επικράτησαν εύκολα της Μόντσα στη Ρώμα, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του ιταλικού πρωταθλήματος (11/10, 3-1), φτάνοντας στους 16 βαθμούς. Έτσι, ισοβαθμούν στην κορυφή με την Ίντερ, με τις δύο ομάδες να παραμένουν μέχρι στιγμής αήττητες.

Ο Έλληνας γκολκίπερ, παρά το γκολ που δέχθηκε στην αρχή του δευτέρου μέρους, πραγματοποίησε για ακόμα μία φορά εντυπωσιακή εμφάνιση.

Συνολικά, σταμάτησε τις προσπάθειες των φιλοξενούμενων σε 5 περιπτώσεις, ενώ είχε και μία επιτυχημένη έξοδο. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό πως τα συνολικά γκολ που απέτρεψε, φτάνουν στην κλίμακα των xGoals στο 0.96.

Από εκεί και πέρα, ο Μανδάς, στις 46 επαφές που είχε με την μπάλα, μέτρησε 26/37 πάσες, 10/18 επιτυχημένες μακρινές μεταβιβάσεις, ενώ παράλληλα ανέκτησε την κατοχή για τη Λάτσιο σε 7 περιπτώσεις.

Μέχρι στιγμής, ο Γκατούζο τον έχει εμπιστευθεί απόλυτα, με τον Έλληνα διεθνή να ανταποκρίνεται, αφού στα 6 παιχνίδια της φετινής Serie A, μετρά 3 ανέπαφες εστίες, με 4.3 αποκρούσεις κατά μέσο όρο σε κάθε ματς.

Γενικά, ο Μανδάς έχει ξεκινήσει ιδανικά τη φετινή σεζόν και δείχνει πως μπορεί να φτάσει ακόμα πιο ψηλά.