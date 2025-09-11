Ο Χρήστος Μανδάς στο στόχαστρο της Γουλβς, με τους Άγγλους να επιμένουν και να ετοιμάζουν πρόταση 20.000.000 ευρώ προς τη Λάτσιο.

Ο Χρήστος Μανδάς παραμένει σε «πρώτο πλάνο» για τη Γουλβς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Corriere dello Sport!

Ο Έλληνας διεθνής γκολκίπερ, που ανήκει στη Λάτσιο από το 2023, λογίζεται ως 2ος στην ιεραρχία των Ρωμαίων, πίσω από τον Ιβάν Προβεντέλ, παρότι ο Μαουρίτσιο Σάρι έχει εκφραστεί πολλάκις με τα καλύτερα λόγια για την περίπτωσή του.

Τα ΜΜΕ της Ιταλίας, λοιπόν, τονίζουν πως ο Χρήστος Μανδάς δεν είναι αρνητικός στο να «βρει» έναν νέο σταθμό στην καριέρα του, για να έχει μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής.

Έτσι, παρότι η Γουλβς είχε καταθέσει πρόταση εντός του καλοκαιριού για την απόκτησή του και είχε απορριφθεί, αποφάσισε να επανέλθει και μάλιστα, πολύ δυναμικά!

Όπως τονίζεται από τον Κριστιάνο Απρουτσέζε στο europacalcio.it, οι ιθύνοντες της Λάτσιο είναι αποφασισμένοι να αποσπάσουν την υπογραφή του Χρήστου Μανδά, παρότι αυτός υπέγραψε νέο συμβόλαιο τον Μάρτιο του 2025.

Γι’ αυτόν τον λόγο, ετοιμάζουν πρόταση ύψους 20.000.000 ευρώ για την απόκτησή του. Ποσό που δεν έχει ξαναδοθεί για Έλληνα γκολκίπερ.

Στο πρόσωπό του «βλέπουν» τον ιδανικό αντικαταστάτη ή και παρτενέρ για τον Ζοσέ Σα, ο οποίος δεν διανύει τις καλύτερες ημέρες του στη Γουλβς.