Αλέξανδρος Κυζιρίδης και Χαρτς ζουν το όνειρό τους και θέλει να «γυρίσουν» τη Σκωτία 41 χρόνια πίσω! Τεράστιο «διπλό» στην έδρα της Σέλτικ.

Πολλοί ίσως «πόνταραν» πως η Χαρτς, με την οποία ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης οργιάζει, κάποια στιγμή θα σταματήσει την τρελή πορεία της. Αντιθέτως, μετά το «διπλό» στην έδρα της Σέλτικ, μάλλον αναθεωρούν σιγά-σιγά.

Πράγματι, η Χαρτς πέρασε μία δύσκολη περίοδο μέσα στο Νοέμβριο, αφού με εξαίρεση το 4-0 (01/11) επί της Νταντί, στις τέσσερις αναμετρήσεις που ακολούθησαν, δεν γεύτηκε τη χαρά της νίκης.

Εν τέλει, επέστρεψε σε αυτές, με τον πλέον εμφατικό τρόπο: νικώντας τη Σέλτικ μέσα στην έδρα της!

Μετά από 16 αγωνιστικές, είναι πρώτη στον βαθμολογικό πίνακα, με 35 βαθμούς. Ακολουθεί η Σέλτικ με 32, αλλά και ένα ματς λιγότερο.

Το ερώτημα, λοιπόν, παραμένει: θα σπάσει το «δίπολο» Σέλτικ – Ρέιντζερς, μετά από 41 χρόνια;

Η τελευταία «εξαίρεση» στον δικό τους κανόνα, δηλαδή η τελευταία ομάδα πλην αυτών των δύο, που κατέκτησε το πρωτάθλημα της Σκωτίας, ήταν η Αμπερντίν του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, το 1985!

Hearts are flying at Celtic Park ✈️ pic.twitter.com/PkVp03pW7C — SPFL (@spfl) December 7, 2025

Κυζιρίδης, ο μεγάλος της πρωταγωνιστής

Μεγάλος πρωταγωνιστής σε αυτήν την πορεία, που κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί, είναι ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης.

Μετά από 16 αγωνιστικές πρωταθλήματος, έχει τρία γκολ και τέσσερις ασίστ, ενώ στο κύπελλο, σε τρία ματς έχει «προλάβει» να σκοράρει δύο φορές και να πετύχει ένα γκολ.

Οι εκπληκτικές εμφανίσεις του, λοιπόν, μετά την Τσεχία, συνεχίζονται και στη Σκωτία και το ερώτημα είναι ένα: θα μπορέσει να… φέρει μαζί με τους συμπαίκτες του ένα τρόπαιο, που «λείπει» από τον σύλλογο από το 1960;

Ο χρόνος θα δώσει την απάντηση.