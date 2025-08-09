Μπάμπης Κωστούλας & Στέφανος Τζίμας αναμένεται να πάρουν χρόνο συμμετοχής στο φιλικό της Μπράιτον με τη Βόλφσμπουργκ (09/08).

Οι Μπάμπης Κωστούλας και Στέφανος Τζίμας είναι έτοιμοι να κάνουν το ανεπίσημο ντεμπούτο τους με τη φανέλα της Μπράιτον.

Το σύνολο του Φαμπιάν Χούρτζελερ θα αντιμετωπίσει τη Βόλφσμπουργκ σε φιλικό ματς το Σάββατο 9 Αυγούστου και οι δύο Έλληνες παίκτες αναμένεται να έχουν χρόνο συμμετοχής.

Ο προπονητής των «Γλάρων» δήλωσε πως σκοπεύει να τους χρησιμοποιήσει σε αυτό το παιχνίδι, παρόλο που δεν είναι βέβαιος για το πότε θα είναι έτοιμοι να παίξουν στην Premier League, καθώς υστερούν σε φυσική κατάσταση.

«Δεν έχουμε σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε θα είναι διαθέσιμοι. Έχουν ξεκινήσει προπονήσεις τις τελευταίες ημέρες. Θα παίξουν σίγουρα απέναντι στη Βόλφσμπουργκ, αλλά η ετοιμότητά τους για τη Premier League παραμένει αβέβαιη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γερμανός προπονητής.

Το φιλικό παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 19:00, ώρα Ελλάδας.