Κωνσταντίνος Καρέτσας και Μπάμπης Κωστούλης είχαν ακόμα μία σπουδαία διάκριση, καθώς συμπεριλήφθηκαν στη λίστα NXGN 2026 του «Goal»!

Η καθιερωμένη λίστα NXGN με τα σπουδαιότερα ποδοσφαιρικά ταλέντα του πλανήτη ανακοινώθηκε και φέτος από την ιστοσελίδα «Goal», επιβεβαιώνοντας πως το ελληνικό στοιχείο κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος στην ελίτ της Ευρώπης.

Στην κατάταξη των 50 κορυφαίων «wonderkids», που έχουν γεννηθεί από το 2007 και μετά, δύο νεαροί Έλληνες φιγουράρουν σε ιδιαίτερα τιμητικές θέσεις, πλάι στα μεγαλύτερα ονόματα της γενιάς τους.

Συγκεκριμένα, στην 14η θέση βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο «μάγος» της Γκενκ, ο οποίος πραγματοποιεί μια μυθική σεζόν στο Βέλγιο. Με 18 ασίστ στο ενεργητικό του, ο νεαρός μεσοεπιθετικός έχει δει τις μετοχές του να εκτοξεύονται, προσελκύοντας το ενδιαφέρον κορυφαίων συλλόγων εν όψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Λίγο πιο χαμηλά, στην 25η θέση, συναντάμε τον Μπάμπη Κωστούλα. Ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού, που μετακόμισε στην Μπράιτον έναντι ποσού-ρεκόρ, έχει ήδη καταφέρει να κάνει αισθητή την παρουσία του στην Premier League, αποδεικνύοντας πως το μέλλον του στην Αγγλία προμηνύεται λαμπρό.

Όπως αναμενόταν, στην κορυφή της λίστας δεσπόζει το όνομα του Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνουν ο Εστεβάο της Τσέλσι και ο Πάου Κουμπαρσί, επίσης των «μπλαουγκράνα».