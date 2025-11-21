Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Γκενκ, που τον «δένει» με τον σύλλογο έως το καλοκαίρι του 2029!

Ο νεαρός Έλληνας μεσοεπιθετικός έχει όλη την Ευρώπη στα πόδια του, κυρίως από τη στιγμή που ντεμπούταρε με την Εθνική Ελλάδας και άρχισε να πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις.

Σύλλογοι όπως οι Λίβερπουλ, Νιούκαστλ, Έβερτον και Ντόρτμουντ ήταν μόνο μερικές από αυτές που είχαν εκφράσει το ενδιαφέρον τους.

✍️ | Kos Karetsas verlengt tot 2029 bij KRC Genk. 🇬🇷🔥 pic.twitter.com/xiJDiSNwMG — DAZN België (@DAZN_BENL) November 21, 2025

Περισσότερο από όλες, όμως, πιο ζεστή ήταν η Μπάγερν Μονάχου.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ του Βελγίου, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Γκενκ, έως το καλοκαίρι του 2029!

Υπενθυμίζεται πως πέρυσι, ο 17χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός είχε υπογράψει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027.

Κάπως έτσι, με τη νέα συμφωνία των δύο πλευρών, η απόκτησή του από πιθανούς «μνηστήρες» γίνεται ακόμα πιο δύσκολη υπόθεση και σαφώς πιο ακριβή.

🇬🇷Bayern Munich target Kos Karetsas, who just turned 18, has extended his contract with #Genk until mid-2029.



Dortmund and some European 🇪🇺 clubs have been following the development of the Greek Young star 🌟.@hlnsport pic.twitter.com/RmXndRJXbX — Mega_sports (psalms 32-8)🇬🇭 (@megasports130) November 21, 2025

Ο αριστεροπόδαρος μεσοεπιθετικός έκανε ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα της Γκενκ σε ηλικία μόλις 16 ετών.

Μέχρι σήμερα έχει αγωνιστεί σε 62 ματς με τον σύλλογο, σημειώνοντας τρία γκολ και 12 ασίστ.

Θυμίζουμε πως πριν από μερικούς μήνες ο Καρέτσας σε ηλικία μόλις 17 ετών, 4 μηνών και 4 ημερών, έγραψε ιστορία ως ο νεότερος σκόρερ τόσο στην ιστορία της «γαλανόλευκης» όσο και του UEFA Nations League.

Το γκολ του στη νίκη της Ελλάδας επί της Σκωτίας με 3-0 σε συνδυασμό με τις εντυπωσιακές ενέργειές του κατά τη διάρκεια του αγώνα, έκανε το κοινό να τον λατρέψει από την πρώτη στιγμή.