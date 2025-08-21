Το απόλυτο χάος σε παιχνίδι ανάμεσα στην Ιντεπετιέντε και την Ουνιβερσιτάτ από τη Χιλή.

Ανείπωτη τραγωδία, εικόνες ντροπής. Η οπαδική βία, η οποία ζει και βασιλεύει ακόμα στη Λατινική Αμερική μετέτρεψε την δεύτερη αναμέτρηση για το Κύπελλο της Λατινικής Αμερικής ανάμεσα στην Ιντεπετιέντε και την Ουνιβερσιτάτ από τη Χιλή για τη φάση τω 16 σε… λουτρό αίματος με τραγικό φινάλε. Έσπρωξαν άνδρα στο κενό.

Πληροφορίες από την άλλη πλευρά του ωκεανού, που ακόμα δεν έχουν επιβεβαιωθεί από επίσημα χείλη, κάνουν λόγο για τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς. Πάνω από 300 άτομα συνελήφθησαν ενώ ο αγώνας διακόπηκε οριστικά με το σκορ στο 1-1. Το κακό όμως, είχε ήδη γίνει.

Δεκάδες οι τραυματίες σε μία ακόμα μαύρη κηλίδα. Το γήπεδο Αβεγιανέδα μετατράπηκε από νωρίς σε πεδίο μάχης με επίκεντρο τις κερκίδες, με την καθυστερημένη δράση της αστυνομίας και την απουσία της την ώρα που η κατάσταση είχε ξεφύγει, να κρίνεται τραγική για κάποια άτομα.

Παιχνίδι στο οποίο είχε γίνει αποδεκτό το αίτημα της φιλοξενούμενης ομάδας για παρουσία περίπου 5 χιλιάδων φίλων, νούμερο μεγαλύτερο από το σύνηθες.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά από τα Μέσα στη Λατινή Αμερική, όλα ξεκίνησαν όταν εκλάπη μία σημαία από πλευράς των Χιλιανών. Και κάπου εκεί ξεκίνησε ο «πόλεμος» με κροτίδες, μπουκάλια και πάσης φύσεως αντικείμενα να εκσφενδονίζονται από το πάνω προς το κάτω διάζωμα – όπου βρίσκονταν οι φίλοι των γηπεδούχων – και τούμπαλιν. Μέχρι και εστίες φωτιάς ξέσπασαν.

Το απόλυτο χάος δεν άργησε να έρθει όταν ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο. Τραγική κατάληξη βρήκε ένας από τους οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας στην προσπάθειά του να βρει έξοδο διαφυγής από το ξύλο που έπεφτε. Για την ακρίβεια, σπρώχτηκε από «φίλο» των Αργεντινών με κοντάρι στο κενό από ύψος μεγαλύτερο των 10 μέτρων. Χωρίς προστατευτικά, χωρίς μέτρα προστασίας.

🚨 ESCÁNDALO EN COPA SUDAMERICANA: INDEPENDIENTE 🇦🇷 – U DE CHILE 🇨🇱, CANCELADO POR GRAVES INCIDENTES ENTRE LAS AFICIONES



⚠️ El partido disputado en el Estadio Libertadores de América fue cancelado tras graves agresiones entre las parcialidades, que terminó con heridos de… pic.twitter.com/VcsdOfFHSr — Olé USA 🇺🇸 MEX 🇲🇽 (@DiarioOleUSA) August 21, 2025

Aquí en Chile, a los hinchas Independiente se les protegió hasta el aeropuerto, hoy estos mismos nos recibieron así los cobardes, pero todos sabemos que la CONMEBOL les perdonará todo porque son un club ARGENTINO #VamoslaU #UdeChile #CopaSudamericana #Sudamericana #CONMEBOL pic.twitter.com/3Py42avIGs — 🇮🇸 (@hhhjjjk90) August 21, 2025