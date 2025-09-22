Με μία πωρωτική ομιλία, ξεπροβόδισε ο Ζοσέ Μουρίνιο τους παίκτες του στην Μπενφίκα, πριν το πρώτο επίσημο ματς στον πάγκο της.

Ιδιαίτερα κεφάτος εμφανίστηκε ο Ζοσέ Μουρίνιο στο ντεμπούτο του στη δεύτερη θητεία του στον πάγκο της Μπενφίκα. Ορεξάτος σε βαθμό που έκανε μέχρι και τον… τερματοφύλακα στον πάγκο, δίχως να σταματήσει να γελάει.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης και οι συμπαίκτες του άλλωστε φρόντισαν γι’ αυτό. Οι «αετοί» επικράτησαν με 3-0 στην έδρα της Άβες για την 6η αγωνιστική της πορτογαλικής λίγκας και ο Έλληνας φορ έβαλε το… χεράκι του με συμμετοχή σε όλα τα τέρματα της Μπενφίκα (ένα γκολ και δύο τελικές πάσες).

Για να έρθει βέβαια το αποτέλεσμα αυτό είχε καταστήσει σαφές ο Μουρίνιο πριν μπουν οι παίκτες του στο γήπεδο, να κατανοήσουν για ποια ομάδα παίζουν. Μετρ των mind games και «επενδυτής» στο πνευματικό σκέλος του αγώνα, πολύ δυνατός σε αυτό, ο Πορτογάλος τεχνικός τους «πώρωσε» στα αποδυτήρια.

«Το να κερδίζεις στην Μπενφίκα είναι όμορφο. Το να παίζεις στην Μπενφίκα είναι γ@μ..να δύσκολο. Το να χάνεις στην Μπενφίκα είναι γ@μ..να δύσκολο. Το να κερδίεζεις στην Μπενφίκα είναι απίστευτα όμορφο. Έχουμε μιλήσει, έχουμε συζητήσει αρκετά. Τώρα είναι η ώρα να μπείτε μέσα και να τους κερδίσετε», τους είπε όπως φαίνεται και από το παρακάτω βίντεο που διέρρευσε.

Τον λόγο από εκεί και πέρα, πήρε ο αρχηγός Νίκολας Οταμέντι που διέπρεψε και στον αγωνιστικό χώρο λαμβάνοντας την υψηλότερη βαθμολογία από όλους τους συμπαίκτες του και συνέχισε στο ίδιο μήκος κύμματος.

Jose Mourinho is soo mental…he has mastered how to get into players heads



Watch out for Benfica this season !pic.twitter.com/rA30j2Ze5B — MourinhoXtra™ (@Mourinho_Xtra) September 21, 2025

Από τις προηγούμενες ημέρες ήδη, ο Ζοσέ Μουρίνιο είχε δείξει το πολύ μεγάλο κίνητρο που τον συντροφεύει με την απόφασή του να αναλάβει εκ νέου τις τύχες της Μπενφίκα. Κάτι που το… πέρασε και στους παίκτες του. Είναι πολύ σημαντικό εκείνοι να παίζουν ΚΑΙ για τον προπονητή τους.