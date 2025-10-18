Δεν χρειάζεται να πάει κανείς αρκετά πίσω στο βελγικό ποδόσφαιρο για να συναντήσει τις Σταντάρ Λιέγης και Άντβερπ να «πετούν» ψηλά, διεκδικώντας την κορυφή. Το βράδυ της Παρασκευής (17/10) πάντως, η 11η αγωνιστική της Jupilier Pro League, τις βρήκε να μάχονται για να βγουν από τη ζώνη των play out.

Η σεζόν 2025-26 δεν έχει βρει τις δύο ομάδες σε καλό φεγγάρι και παρότι η ομάδα του τραυματία και πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Μπιορν Ένγκελς, έβλεπε κατάματα την 4η ήττα της στο πρωτάθλημα να έρχεται, όλα δείχνουν πως την γλύτωσε. Και καθοριστικό ρόλο σε αυτό έπαιξε ένας οπαδός της γηπεδούχου ομάδας.

Φίλος μέσα σε πολλά εισαγωγικά βέβαια με αυτό που έκανε. Σε μία διακοπή στο 88′ της αναμέτρησης και ενώ η Σταντάρ Λιέγης βρισκόταν «αγκαλιά» (1-0) με το τρίποντο, ένας φίλαθλος της γηπεδούχου ομάδας πέταξε μπουκάλι στο γήπεδο, έχοντας βάλει στόχο τον ρέφερι που ήταν στην πλάγια γραμμή.

Ο Lothar D’Hondt είχε πάει κοντά στον βοηθό του για να απομακρύνει τους παίκτες των ομάδων που του διαμαρτύρονταν, όταν ένα μπουκάλι τον βρήκε στην πλάτη. Άμεσα εκείνος πήρε τους συνεγάτες του και πήγαν στα αποδυτήρια, διακόπτοντας τον αγώνα.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς του βελγικού ποδοσφαίρου βέβαια, η Σταντάρ Λιέγης δεν κινδυνεύει να χάσει το παιχνίδι, η συνέχεια του οποίου θα δοθεί τη Δευτέρη ή την Τρίτη, απ’ όπου και όταν διεκόπη, μπροστά σε άδεια καθίσματα.

Η γηπεδούχος ομάδας βρήκε εκείνον που ήταν υπεύθυνος για την ρήψη του αντικειμένου και έχει ήδη λάβει τα μέτρα της, αποκλείοντάς τον διά παντός. Πιθανότατα θα κληθεί και να βάλει το χέρι στην τσέπη επίσης.