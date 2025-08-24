Γκολ μα τι γκολ από τον Χέουνγκ-Μιν Σον στην τρίτη του συμμετοχή στο MLS με τη Λος Άντζελες. Απ’ αυτά που δεν χορταίνεις να βλέπεις και το βάζεις σε replay, ξανά και ξανά.

Γκολ-ποίημα. Έτσι θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς αυτό με το οποίο ο Νοτιοκορεάτης πρώην άσος της Τότεναμ, άνοιξε λογαριασμό στο αμερικανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, στην τρίτη του συμμετοχή εκεί.

‘Επειτα από μία δεκαετία στο Νησί και τα «σπιρούνια», ο Σον που είχε χάσει έδαφος στο… ροτέισον της Τότεναμ και τους υπολογίσιμους, πήρε τα ταλέντα του και μετακόμισε στην άλλη πλευρά του ωκεανού. Το MLS άλλωστε, έχει αποτελέσει το καταφύγιο αρκετών παικτών σε προχωρημένη σχετικά ηλικία, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια «μάγευαν» την Ευρώπη. Με πρώτο και καλύτερο φυσικά τον Λιονέλ Μέσι.

SON HEUNG-MIN'S FIRST MLS GOAL IS A WORLDIE! 😱 pic.twitter.com/JaOwvhk3V9 — Major League Soccer (@MLS) August 24, 2025

Το βράδυ του Σαββάτου (23/8) ήταν η ώρα του να λάμψει. Με ένα τηλεκατευθυνόμενο φάουλ, έστειλε την μπάλα στο βάθος της εστίας του αντίπαλου γκολκίπερ του Ντάλας, ο οποίος ήταν αδύνατον να αντιδράσει. Απίθανη εκτέλεση, η οποία βέβαια δεν απεδείχθη αρκετή για να έρθει το επιθυμητό τελικό αποτέλεσμα για την ομάδα του (1-1).

Η μετακίνηση του Σον στο Λος Άντζελες έχει προκαλέσει ούτως ή άλλως πάταγο, γεγονός που φαίνεται από την τρομερή απήχηση που λαμβάνει. Οι πωλήσεις στη φανέλα του πηγαίνουν με… φρενήρη ρυθμό