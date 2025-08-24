Ένα γκολ ζωγραφιά από αυτά που ο Άνχελ Ντι Μαρία έχει βάλει με τη… σέσουλα στην πλούσια καριέρα του.

Ένα από τα μεγαλύτερα ντέρμπι στην «χώρα του τανγκό» είχε κολλήσει στο μηδέν. Ροζάριο Σεντράλ και Νιούελς Ολντ Μπόις έχουν γράψει τα δικά του χιλιόμετρα αντιπαλότητας στο χορτάρι και δυστυχώς έξω από αυτό, κάποιες φορές. Παρόλα αυτά, εκείνο που έμεινε στα βιβλία της ιστορίας πριν από μερικές ώρες από την μεταξύ τους αναμέτρηση ήταν ένα… ποίημα, σαν αυτό που ζωγράφισε ο Άνχελ Ντι Μαρία.

Ένας αρτίστας των γηπέδων που χάρισε πολλά στο αργεντίνικο ποδόσφαιρο ανά τα χρόνια. Μία μεγάλη παικτάρα με γλυκό αριστερό που έχει αναγκάσει αρκετές φορές κόσμο και κοσμάκη να μείνει με το στόμα ανοιχτό. Όπερ και εγένετο και πριν από μερικές ώρες.

Ο άλλοτε σταρ της Μπενφίκαα, της Ρεάλ, της Παρί Σεν Ζερμέν και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μεταξύ άλλων που κατάφερε να… δαμάσει την μπάλα στέλνοντάς την πολλάκις συστημένη εκεί που συχνά ήθελε, έκρινε με ΦΑΟΥΛΑΡΑ το ντέρμπι στην Αργεντινή.

Λίγο πριν το παιχνίδι μπει στο 84ο λεπτό, ο Άνχελ Ντι Μαρία πήρε μερικά μέτρα φόρα και την έστειλε στο «Γ» του αντίπαλου γκολκίπερ που προσπάθησε αλλά μάταια. Αυτό που ακολούθησε; Πανζουρλισμός.

Σε μία χώρα που τα ζουν όλα έντονα – ακόμα και στις περιγραφές των αγώνων – ο σπίκερ τρελάθηκε. Και πώς να μην συμβεί αυτό αναρρωτιώμαστε εμείς, πατώντας το replay ξανά και ξανά.

ÁNGEL DI MARÍA IN THE CLÁSICO AGAINST NEWELL'S OLD BOYS 😱😱😱😱😱



pic.twitter.com/VvL5ID2L3z — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) August 23, 2025

Ονειρική κατάληξη για τον 37χρονο πλέον άσο που επέστεεψε στο «σπίτι» του, στη Ροζάριο από όπου ξεκίνησαν όλα και έχει βάλει ήδη τρία γκολ σε έξι παιχνίδια.