Η UEFA προχωρά σε μία πολύ σημαντική αλλαγή, που θα ξεκινήσει να ισχύει ήδη από την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Η UEFA αποκάλυψε μια σημαντική αλλαγή, η οποία θα τεθεί σε ισχύ άμεση, δηλαδή, από τη φετινή κιόλας σεζόν, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της.

Πρόκειται για μία καινοτομία, η οποία θα επιτρέψει στις ομάδες που αγωνίζονται σε Champions League, Europa League και Conference League, να έχουν πλέον τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μία αλλαγή, στη λίστα των παικτών, που έχουν δηλώσει πριν την έναρξη της εκάστοτε League Phase.

Αυτή η δυνατότητα, φυσικά, θα «ενεργοποιείται» σε περίπτωση που ένας ποδοσφαιριστής σταθεί άτυχος και υποστεί κάποιον πολύ σοβαρό τραυματισμό.

UEFA's executive committee today approved an amendment to this season's UEFA men’s club competitions’ regulations to admit the temporary replacement of a maximum of one outfield player with long-term injury or illness during the league phase up to and including matchday six. — Alasdair Gold (@AlasdairGold) September 11, 2025

Η συγκεκριμένη αλλαγή μπορεί να γίνει μέχρι την 6η αγωνιστική της League Phase και έχει ως μοναδικό στόχο να προστατευθούν οι παίκτες από επιπλέον επιβάρυνση.

Δίχως αμφιβολία, πρόκειται για μία πολύ σημαντική αλλαγή, που σίγουρα θα αποδειχθεί κομβική για τους παίκτες και τους συλλόγους.

Αναλυτικά, όσα αναφέρει η ανακοίνωση της UEFA:

«Η Εκτελεστική Επιτροπή ενέκρινε μια τροποποίηση στους κανονισμούς των διασυλλογικών διοργανώσεων των ανδρών της UEFA, για την περίοδο 2025/26, ώστε να επιτραπεί η προσωρινή αντικατάσταση ενός το πολύ παίκτη, ο οποίος τίθεται εκτός δράσης με μακροχρόνιο τραυματισμό ή ασθένεια, κατά τη διάρκεια της φάσης των ομίλων μέχρι και την 6η αγωνιστική.

Η αιτιολόγηση για την προσαρμογή αυτή είναι να διασφαλιστεί ότι οι λίστες των ομάδων δεν θα μειώνονται άδικα και οι παίκτες θα προστατεύονται από επιπλέον πίεση φορτίου εργασίας».

Αξίζει να σημειωθεί πως η UEFA ανακοίνωσε, επίσης, πως το Estadio Metropolitano της Ατλέτικο Μαδρίτης, έχει επιλεχθεί επίσημα ως η έδρα για τον τελικό του Champions League, το 2027!