Ο Παύλος Δερμιτζάκης έκανε την έκπληξη και ανέλαβε ομάδα στην Ινδία, η οποία επιλέγει τρίτο διαδοχικό Έλληνα προπονητή!

Μια νέα πρόκληση στην προπονητική του διαδρομή ξεκινά ο Παύλος Δερμιτζάκης, ο οποίος αφήνει τα ελληνικά γήπεδα για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Punjab FC στην Ινδία.

Ο 57χρονος τεχνικός διαδέχεται στον πάγκο έναν άλλον Έλληνα προπονητή, τον Παναγιώτη Διλμπέρη, με τον ινδικό σύλλογο να συνεχίζει να δείχνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη του στο ελληνικό στοιχείο.

Μάλιστα, ο Δερμιτζάκης θα αποτελέσει τον τρίτο διαδοχικό Έλληνα προπονητή που θα καθίσει στον πάγκο του συλλόγου από την Ινδία.

Πριν από τον Διλμπέρη, προπονητής της Punjab ήταν ο Στάικος Βεργέτης, με αμφότερους να παραμένουν στον πάγκο για δύο χρόνια. Ο πρώτος από το καλοκαίρι του 2024 έως το 2026 και ο δεύτερος από το καλοκαίρι του 2022 έως το 2024.

Η Punjab ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο στην 5η θέση της βαθμολογίας, μόλις τρεις βαθμούς μακριά από την κορυφή, και πλέον ποντάρει στην εμπειρία του Έλληνα τεχνικού, για να κάνει το βήμα παραπάνω και να διεκδικήσει τις υψηλότερες θέσεις του πρωταθλήματος.

Κατά τις πρώτες του δηλώσεις, ο Δερμιτζάκης ανέφερε: «Υπόσχομαι ένα πράγμα, ότι θα δουλεύουμε με ειλικρίνεια, πάθος και αποφασιστικότητα κάθε μέρα για να σας κάνουμε υπερήφανους γι’ αυτό τον σύλλογο.



Θέλω οι ποδοσφαιριστές να απολαμβάνουν την υπευθυνότητα, να εξελίσσονται κάθε μέρα και να παίζουν ένα ποδόσφαιρο με το οποίο θα συνδέονται με τους φιλάθλους μας. Η Punjab είναι ένας νεανικός, δυναμικός σύλλογος με μεγάλες φιλοδοξίες και κάτι ξεχωριστό χτίζεται εδώ».