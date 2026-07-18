Τι και αν καλά-καλά δεν έχει «μπει» στα 23 του; Ο Τζον Ντουράν έχει «γυρίσει» όλο τον κόσμο και είναι έτοιμος να «μετακομίσει» σε ακόμα μία χώρα!

Τον Γενάρη του 2025 η μεταγραφή του Τζον Ντουράν είχε προκαλέσει μεγάλο «θόρυβο», καθώς έγινε η ακριβότερη για εκείνο το «παζάρι»!

Η Αλ Νασρ αποφάσισε να βγάλει από τα ταμεία της συνολικά 77.000.000 ευρώ, ώστε να «κερδίσει» την υπογραφή του.

💰 Con apenas 22 años, Jhon Durán, el colombiano más caro de la historia, pasará por su séptimo club.



🤔 ¿Será Benfica el lugar donde vuelva a brillar? pic.twitter.com/Z9yI6ZItnV — Sofascore Latin America (@SofascoreLA) July 17, 2026

Από μικρός έδειξε ότι έχει… τάσεις φυγής σε όποια ομάδα πηγαίνει, αφού μένει για ελάχιστο χρονικό διάστημα στους προορισμούς του.

Η καριέρα του ξεκίνησε από την Ενβιγάδο της πατρίδα του, δηλαδή την Κολομβία. Το 2022 η Σικάγο Φάιερ, με ένα πολύ μικρό ποσό, αποφάσισε να τον εντάξει στο δυναμικό της για τη «μετακόμιση» στις ΗΠΑ.

Jhon Durán is set to join Benfica on loan from Al-Nassr… it will be his fifth club since last January 🤯🔄



Crazy to think he is still only 22-years old 😮 pic.twitter.com/YY9WOmWQPi — OneFootball (@OneFootball) July 17, 2026

Έπειτα από μία σεζόν ήρθε η μεγαλύτερη «πρόκληση» της καριέρας του, αφού η Άστον Βίλα δαπάνησε -περίπου- 30.000.000 ευρώ και τον έκανε δικό της.

Όμως, ούτε στην Premier League έμεινε για πολύ. Τον Γενάρη του 2025 ήρθε η «περιπέτεια» της Σαουδικής Αραβίας, αλλά σύντομα έψαξε κάτι καινούργιο.

Jhon Duran joining Benfica on loan means he’s at his 𝙛𝙞𝙛𝙩𝙝 different club in the last 2 seasons 🤯🌍



He’s averaging a new club every six months… Still just 22 years-old 😳 pic.twitter.com/dlpvY1zLtw — LiveScore (@livescore) July 17, 2026

Έπειτα από ένα εξάμηνο η Φενέρμπαχτσε τον έβαλε στο δυναμικό της ως δανεικό, αλλά έπαιξε μόλις 21 ματς, για να επιστρέψει στην Ασία.

Η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, χωρίς να το σκεφτεί, αποφάσισε να τον κάνει δικό της τον περασμένο Φλεβάρη και πάλι με δανεισμό.

Ωστόσο, δεν ήρθε η «μονιμοποίησή» του, αφού επέστρεψε στην Αλ Νασρ, όμως, φαίνεται πως και πάλι θα αποχωρήσει.

At just 22-years-old, Jhon Durán has already played for these clubs:



– Envigado

– Chicago Fire

– Aston Villa

– Al-Nassr

– Fenerbahçe

– Zenit Saint Petersburg



And is reportedly set to join Benfica on loan 🤯 pic.twitter.com/YrTd6kvukR — Football on TNT Sports (@footballontnt) July 17, 2026

Η Μπενφίκα έχει «ξεχωρίσει» την περίπτωσή του. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο θα τον κάνει δικό της και αυτή με τη μορφή δανεισμού!

Τι σημαίνει αυτό; Ο Τζον Ντουράν είναι έτοιμος για την έβδομη διαφορετική χώρα της καριέρας του, πριν καλά-καλά γίνει 23 ετών!

Για έναν ποδοσφαιριστή που έχει «γράψει» πάρα πολλά χιλιόμετρα, όχι μόνο στο γήπεδο, αλλά και στα ταξίδια.