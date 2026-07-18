Τον Γενάρη του 2025 η μεταγραφή του Τζον Ντουράν είχε προκαλέσει μεγάλο «θόρυβο», καθώς έγινε η ακριβότερη για εκείνο το «παζάρι»!
Η Αλ Νασρ αποφάσισε να βγάλει από τα ταμεία της συνολικά 77.000.000 ευρώ, ώστε να «κερδίσει» την υπογραφή του.
Από μικρός έδειξε ότι έχει… τάσεις φυγής σε όποια ομάδα πηγαίνει, αφού μένει για ελάχιστο χρονικό διάστημα στους προορισμούς του.
Η καριέρα του ξεκίνησε από την Ενβιγάδο της πατρίδα του, δηλαδή την Κολομβία. Το 2022 η Σικάγο Φάιερ, με ένα πολύ μικρό ποσό, αποφάσισε να τον εντάξει στο δυναμικό της για τη «μετακόμιση» στις ΗΠΑ.
Έπειτα από μία σεζόν ήρθε η μεγαλύτερη «πρόκληση» της καριέρας του, αφού η Άστον Βίλα δαπάνησε -περίπου- 30.000.000 ευρώ και τον έκανε δικό της.
Όμως, ούτε στην Premier League έμεινε για πολύ. Τον Γενάρη του 2025 ήρθε η «περιπέτεια» της Σαουδικής Αραβίας, αλλά σύντομα έψαξε κάτι καινούργιο.
Έπειτα από ένα εξάμηνο η Φενέρμπαχτσε τον έβαλε στο δυναμικό της ως δανεικό, αλλά έπαιξε μόλις 21 ματς, για να επιστρέψει στην Ασία.
Η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, χωρίς να το σκεφτεί, αποφάσισε να τον κάνει δικό της τον περασμένο Φλεβάρη και πάλι με δανεισμό.
Ωστόσο, δεν ήρθε η «μονιμοποίησή» του, αφού επέστρεψε στην Αλ Νασρ, όμως, φαίνεται πως και πάλι θα αποχωρήσει.
Η Μπενφίκα έχει «ξεχωρίσει» την περίπτωσή του. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο θα τον κάνει δικό της και αυτή με τη μορφή δανεισμού!
Τι σημαίνει αυτό; Ο Τζον Ντουράν είναι έτοιμος για την έβδομη διαφορετική χώρα της καριέρας του, πριν καλά-καλά γίνει 23 ετών!
Για έναν ποδοσφαιριστή που έχει «γράψει» πάρα πολλά χιλιόμετρα, όχι μόνο στο γήπεδο, αλλά και στα ταξίδια.