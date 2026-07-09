Η Ρίο Άβε «γεμίζει» Έλληνες, καθώς τρεις άνθρωποι «μπαίνουν» στο τεχνικό επιτελείο του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου, που έχουν παρελθόν στη χώρα μας!

Η Ρίο Άβε έχει γίνει μία μικρή «αποικία» Ελλήνων. Αρκετοί ποδοσφαιριστές, αλλά και άνθρωποι από τα μέρη μας έχουν «μετακομίσει» στην Πορτογαλία.

Από τον Σωτήρη Συλαϊδόπουλο, μέχρι τον Αντρέα Ντόη και τον Μάριο Βρουσάι. Προφανώς, σε αυτό το γεγονός έχει παίξει σημαντικό ρόλο, και οι πολύ καλές σχέσεις που υπάρχουν με τον Ολυμπιακό, καθώς ανήκει στο ίδιο group ιδιοκτησίας.

Εδώ και λίγες ώρες, έγινε γνωστό όλο το τεχνικό επιτελείο, που θα έχει στο πλευρό του ο Έλληνας τεχνικός.

Από αυτά υπάρχουν τρία νέα στελέχη, που όλα έχουν και «ελληνικό παρελθόν». Ένας από αυτούς είναι και ο Χρήστος Ρόγκας.

Η ποδοσφαιρική του «σταδιοδρομία» έχει ξεκινήσει στις ακαδημίες του Ολυμπιακού, αλλά έχει υπάρξει και στην ΑΕΛ, αλλά και τον Asteras AKTOR στο πλευρό του Σάββα Παντελίδη.

Ένας ακόμα είναι ο Αλέξανδρος Μανιατόγλου. Μιλάμε για έναν από τους βοηθούς του Φερνάντο Σάντος σε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Εθνική Ελλάδας, καθώς είχε ρόλο: μεταφραστή και αναλυτή προπονητών.

Κατέχει δίπλωμα μεταφραστή (πορτογαλικά, ισπανικά, αγγλικά), αλλά και προπονητικής UEFA A, B και C.

Ένα πολύ γνωστό όνομα είναι αυτό του Μάριο Γκαλίνοβιτς. Ο πρώην τερματοφύλακας θα αναλάβει χρέη καθήκοντα προπονητή τερματοφυλάκων.

Πέρα από τη μεγάλη του καριέρα ως ποδοσφαιριστής, έχει γράψει και πολλά «χιλιόμετρα» και στην προπονητική. Έχει εργαστεί σε Παναθηναϊκό, Σπάρτα Πράγας, ΠΑΟΚ, Κάρντιφ, Γκαζιαντέπ και Αντάλιασπορ!

Από τη νέα σεζόν και οι τρεις τους θα είναι στη Ρίο Άβε, σε μία ομάδα που έχει έντονο «ελληνικό χρώμα».