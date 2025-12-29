Ο Ζοσέ Μουρίνιο δεν πήρε με πολύ καλό… μάτι την ισοπαλία της Μπενφίκα με την Μπράγκα (28/12, 2-2), όμως φρόντισε να κάνει δημόσια γνωστό τον εκνευρισμό του.
Οι «αετοί» βρήκαν και τρίτο γκολ στην αναμέτρηση, με τον Σάμουελ Νταλ να σκοράρει, αλλά το τέρμα του ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ, προκαλώντας… έκρηξη στις τάξει της Μπενφίκα.
Έτσι, με την ομάδα του να «χάνει» και άλλο έδαφος στη μάχη για τον τίτλο στην Πορτογαλία, ο Μουρίνιο ήταν «καυστικός» στις δηλώσεις του, μετά το φινάλε της αναμέτρησης.
«Είναι μία σπουδαία νίκη. Στο πρώτο ημίχρονο η Μπράγκα ήταν καλύτερη από εμάς. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν υπήρχε καμία Μπράγκα στο γήπεδο, μόνο η Μπενφίκα.
Οι παίκτες ανέλαβαν τις ευθύνες τους και ανέτρεψαν το αποτέλεσμα. Το να κερδίζεις εδώ με 3-2 είναι ένα σπουδαίο αποτέλεσμα. Κερδίσαμε 3-2. Είδα το τρίτο γκολ μας από τον πάγκο, έχοντας κάποιες αμφιβολίες λόγω της απόστασης.
Το είδα και στο μόνιτορ, το ίδιο που έλεγξε και ο VAR. Το γκολ είναι καθαρό. Σπουδαία νίκη, νικήσαμε, νικήσαμε, νικήσαμε», ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του Ζοσέ Μουρίνιο.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Βαγγέλης Παυλίδης είχε την ασίστ, για το δεύτερο γκολ της Μπενφίκα, που σημείωσε ο Φρέντικ Άουρσνες.