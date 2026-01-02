Παίκτης της χρονιάς, αγαπημένος των οπαδών, αλλά «αντίο» μετά από μόλις έναν χρόνο. Ο Στίβεν Τσούμπερ έφυγε από τη Ζυρίχη, καθώς «άλλαξε» κάτι απρόσμενα…

Ο Στίβεν Τσούμπερ, μετά το επιτυχημένο κεφάλαιο στην ΑΕΚ, επέστρεψε στην πατρίδα του, φορώντας τη φανέλα της Ζυρίχης.

Αν και το συμβόλαιό του ολοκληρωνόταν το καλοκαίρι του 2027, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς του 2026, έγινε γνωστό πως οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν σε διαφορετικούς δρόμους.

Μόλις έναν χρόνο μετά την απόκτησή του, ο πρώην ποδοσφαιριστής της «Ένωσης» είχε καταφέρει να κερδίσει τους πάντες στη νέα του ομάδα. Μάλιστα, οι φίλαθλοι της Ζυρίχης τον είχαν ψηφίσει ως παίκτη της σεζόν για το 2024/25, το περασμένο καλοκαίρι.

Συνολικά, ο Τσούμπερ πρόλαβε να αγωνιστεί σε 40 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, μετρώντας 12 γκολ και 7 ασίστ. Πολλά από τα τέρματα που είχε πετύχει, είχαν αποδειχθεί ιδιαιτέρως κρίσιμα για τη Ζυρίχη.

Παράλληλα, ο επίσημος λογαριασμός του συλλόγου, με ένα post στο Instagram, κάλεσε τους οπαδούς του να ψηφίσουν τον καλύτερο παίκτη, για το έτος 2025. Μεταξύ των υποψηφίων ήταν και ο Στίβεν Τσούμπερ, λαμβάνοντας αρκετές ψήφους.

Παρ’ όλα αυτά, το απρόσμενο «διαζύγιο» ήρθε να τα αλλάξει όλα, ενώ όπως αναφέρει η επίσημη τοποθέτηση του συλλόγου, ήταν επιθυμία του 34χρονου μεσοεπιθετικού.

«Με μεγάλη ευγνωμοσύνη αποφάσισα να διακόψω πρόωρα το συμβόλαιο μου με τη Zυρίχη. Σε αυτή τη σύντομη, έντονη περίοδο, μου επέτρεψαν να νιώθω κάθε μέρα τι σημαίνει αυτή η ομάδα για τους ανθρώπους.

Σας ευχαριστώ για την τεράστια στήριξη και τις ξεχωριστές στιγμές – Θα τις θυμάμαι πάντα. Από καρδιάς εύχομαι στη Ζυρίχη μόνο τα καλύτερα για το μέλλον», ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ.

Ο άνθρωπος πίσω από την απομάκρυνση του Τσούμπερ

Γιατί, λοιπόν, ο Στίβεν Τσούμπερ αποχώρησε από τη Ζυρίχη; Όπως φαίνεται, τον κρισιμότερο ρόλο διαδραμάτισε ο ίδιος άνθρωπος, ο οποίος εξαρχής «έφερε» τον Ελβετό στη Ζυρίχη, τον χειμώνα του 2025!

Ο λόγος για τον Μίλος Μαλένοβιτς, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν ο αθλητικός διευθυντής της ελβετικής ομάδας, όμως πρόσφατα αποχώρησε, για να τον ακολουθήσει έπειτα και ο Τσούμπερ.

Πρόκειται για έναν άνθρωπο που ο 34χρονος φαίνεται πως γνωρίζει πολύ καλά και τον εμπιστεύεται με «κλειστά» μάτια, εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Επί χρόνια, όπως γράφουν τα ελβετικά ΜΜΕ, αποτέλεσε σύμβουλό του, ενώ οι δυο του ήταν συνέταιροι και σε μία ακαδημία ποδοσφαίρου.

Επομένως, μάλλον ο Ελβετός ποδοσφαιριστής είπε «αντίο», για τον ίδιο λόγο που επέλεξε εξαρχής τη Ζυρίχη, για να συνεχίσει την καριέρα του μετά την ΑΕΚ. Αφού ο Μίλος Μαλένοβιτς δεν ήταν πλέον εκεί, όλα είχαν αλλάξει…