Ο Αντρέ Ονάνα είπε το «ναι» και ολοκληρώνει έναν δανεισμό-έκπληξη, καθώς θα πάει στην Τραμπζονσπόρ, παίρνοντας διπλασιασμό των αποδοχών του!

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αν και το μεταγραφικό «παράθυρο» της Premier League έχει «κλείσει», θα αποχαιρετήσει έναν από τους παίκτες της. Ο Αντρέ Ονάνα έχει συμφωνήσει να μετακινηθεί στην Τουρκία για την προσεχή σεζόν, με τις λεπτομέρειες του ταξιδιού του να καθορίζονται την επόμενη εβδομάδα.

Ο δανεισμός του Καμερουνέζου τερματοφύλακα στην Τραμπζονσπόρ θα είναι για μία χρονιά, χωρίς την επιβολή κάποιου «ενοικίου» ή οψιόν αγοράς, σύμφωνα με πληροφορίες από το «The Athletic». Ο τουρκικός σύλλογος θα καλύψει μονάχα τον μισθό του.

🚨🇹🇷 EXCLUSIVE: André Onana agrees to join Trabzonspor, here we go!



All contracts are now signed on player side, waiting on counter approval from Trabzonspor and travel next week.



Deal done on loan from Manchester United as revealed on Saturday, no buy option or loan fee. pic.twitter.com/PvSSOGViJS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 7, 2025

Ωστόσο, ο Αντρέ Ονάνα θα επωφεληθεί σημαντικά. Θα δει το εισόδημά του να είναι -σχεδόν- το διπλάσιο, σε σχέση με αυτό της Αγγλίας. Αυτό έχει να κάνει με τα μπόνους, τα οποία έχει συμφωνήσει με την Τραμπζονσπόρ.

Κι όμως, από το… πουθενά ο 29χρονος τερματοφύλακας θα δει μία γενναία αύξηση στον μισθό του!

Αναλυτικά, τι αναφέρει το «The Athletic»:

«Ο Αντρέ Ονάνα συμφώνησε να ενταχθεί στην Τραμπζονσπόρ με δανεισμό για μια σεζόν. Η Τραμπζονσπόρ θα καλύψει πλήρως τον μισθό του τερματοφύλακα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Ονάνα να κερδίζει επιπλέον χρήματα, λόγω μπόνους. Πηγές κοντά στον παίκτη λένε ότι θα κερδίζει σχεδόν τα διπλάσια στην Τραμπζονσπόρ».