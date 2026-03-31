Στον «αέρα» βρίσκεται η συμμετοχή της Εθνικής ομάδας του Ιράν στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η ομάδα του Μεχντί Ταρέμι έχει κληρωθεί σε όμιλο με αντιπάλους το Βέλγιο, την Αίγυπτο και τη Νέα Ζηλανδία, όμως το πρόβλημα είναι πως οι αγώνες έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, χώρα με την οποία το Ιράν βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Η εμπόλεμη σύρραξη καθιστά εξαιρετικά αμφίβολη την παρουσία των Ιρανών στην τελική φάση της διοργάνωσης, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στη διεθνή ποδοσφαιρική κοινότητα.

Τι συμβαίνει με το Ιράν; Τα πιθανά σενάρια, αν υπάρξει οριστική αποχώρηση απ’ το Παγκόσμιο Κύπελλο Όλο και πιο πιθανή μοιάζει η αποχώρηση του Ιράν από το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο. Τι θα γίνει αν ισχύσει αυτό το σενάριο, πώς θα έχουμε «αντικατάσταση»;

Πάνω στο κρίσιμο αυτό ζήτημα τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, εκφράζοντας την άποψή του για το αν και κατά πόσο είναι εφικτό να αγωνιστεί τελικά το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Ιράν υπό αυτές τις συνθήκες.

«Καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι η εθνική ομάδα του Ιράν βρίσκεται σε μια δύσκολη και περίπλοκη κατάσταση και αξιολογούμε τα γεγονότα με σαφήνεια και εγρήγορση. Ταυτόχρονα, θα συνεχίσουμε το έργο μας και θα κινητοποιήσουμε όλους τους πόρους μας για να διασφαλίσουμε ότι οι αγώνες τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα διεξαχθούν υπό τις πιο ευνοϊκές συνθήκες. Δεν υπάρχουν εναλλακτικά σχέδια — Β, Γ ή Δ — υπάρχει μόνο το Σχέδιο Α», ανέφερε.