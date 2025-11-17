Ο Λουίς Σουάρες προχώρησε σε μία συγκλονιστική εξομολόγηση, μιλώντας για τα δύσκολα χρόνια που πέρασε στην παιδική του ηλικία.

Ο Λουίς Σουάρες παραχώρησε συνέντευξη στην Καταλανική «Sport», συγκινώντας με όσα αποκάλυψε για τα δύσκολα χρόνια που έζησε ως παιδί.

Ο έμπειρος επιθετικός, όπως τόνισε, χρειάστηκε να βγαίνει μόνος του προκειμένου να αναζητήσει φαγητό, τόσο για τον ίδιο, όσο και για ολόκληρη την οικογένειά του.

Μάλιστα, αναφέρθηκε και στους τρόπους με τους οποίους προσπαθούσε να βγάλει κάποια χρήματα, ώστε να επιβιώσουν, όταν ήταν μόλις 10 ετών.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Λουίς Σουάρες:

«Όταν ήμουν παιδί δεν είχαμε να φάμε κι έπρεπε να κάνω τα πάντα για να ζήσουμε. Έπρεπε να βγαίνω έξω και να βρω φαγητό για τον εαυτό μου και την οικογένειά μου.

Ήταν πάντα έτσι. Από τότε που με θυμάμαι, πάντα πάλευα ενάντια σε όλα. Ποτέ δεν είχα τίποτα εύκολο και αυτό με έκανε πάντα να παλεύω μέχρι το τέλος.

Ήμασταν έξι αδέρφια και ήταν δύσκολο να τα ταΐσουμε όλα. Οι γονείς μου είχαν χωρίσει, η μητέρα μου δούλευε μόνη της σε ένα εμπορικό κέντρο, στις τουαλέτες, και έπρεπε να πηγαίνω να πάρω τα χρήματα που έβγαζε για να φάμε, να κάνω τα ψώνια στην ηλικία μου, που ήταν 9 ή 10 ετών.

Υπήρχαν πολλοί συνεχείς αγώνες. Καθάριζα αυτοκίνητα για να φέρω χρήματα στο σπίτι μου, μάζευα χρησιμοποιημένες τηλεκάρτες από τον δρόμο και τις πουλούσα.

Έκανα πολλές θυσίες ως παιδί. Δεν το μετανιώνω καθόλου γιατί έπρεπε να βρω πώς να ζήσω, να μπορώ να φάω. Αυτό είναι που εκτιμώ περισσότερο στην προσπάθεια που έκανα όταν ήμουν παιδί».