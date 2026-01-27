Μπορεί να ακούγεται «τρελό», αλλά η 1η θέση από την Πολωνία δεν απέχει και πολύ από τον «πάτο» της βαθμολογίας!

Ο κακός «χαμός» στην Πολωνία. Το γιατί; Επειδή, μέχρι και οι ομάδες, που είναι στον «πάτο» της βαθμολογίας μπορούν να ελπίζουν για πρωτάθλημα.

Από την άλλη, και ο πρώτος της βαθμολογίας δεν μπορεί να έχει ήσυχο το κεφάλι του, καθώς ο υποβιβασμός δεν απέχει και πάρα πολύ.

Ίσα-ίσα είναι και πάρα πολύ κοντά. Μία γρήγορη ματιά στη βαθμολογία της Ekstraklasa θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε ακριβώς τι εννοούμε.

Αυτή τη στιγμή, στην 1η θέση της είναι η Βίσλα Πλοτσκ, ακόμα και αν στα τελευταία πέντε ματς δεν έχει κερδίσει. Κι όμως, αφού μετράει πέντε συνεχόμενες ισοπαλίες και έχει 30 βαθμούς στο «σακούλι» της.

Μαζί της, με την ίδια συγκομιδή είναι και η Γκρόνικ Ζάμπρζε. Ωσόσο, τα πιο εντυπωσιακά ξεκινούν από τις πιο χαμηλές θέσεις. Στη ζώνη του υποβιβασμού είναι η Κατοβίτσε, που σε 17 αναμετρήσεις έχει μαζέψει 20 βαθμούς, δηλαδή, μόλις απέχει 10 βαθμούς από την κορυφή και με ματς λιγότερο!

Στις τελευταίες δύο θέσεις της βαθμολογίας, είναι η Λέγκια Βαρσοβίας και η Μπρουκ-Μπετ Τερμαλίτσα Νιετσιέτσα. Πόσους βαθμούς έχουν αυτές οι δύο ομάδες;

Αμφότερες έχουν 19 βαθμούς. Δηλαδή, σε ένα υποθετικό σενάριο απέχουν μονάχα τέσσερις νίκες από την 1η θέση και το πρωτάθλημα! Κι όμως, μπορεί να ακούγεται τελείως «τρελό», αλλά αυτό το γεγονός είναι πέρα για πέρα αληθινό.