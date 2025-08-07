Ο Ντάργουιν Νούνιες είναι έτοιμος για ένα… βασιλικό συμβόλαιο στην Αλ Χιλάλ και τη Σαουδική Αραβία.

Μία… ανάσα από την απόκτηση του Ντάργουιν Νούνιες είναι η Αλ Χιλάλ, με τον Ουρουγουανό στράικερ να αποχωρεί από τη Λίβερπουλ, μετά από τρία χρόνια.

Όπως έγινε γνωστό, οι «reds» έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον σύλλογο από τη Σαουδική Αραβία, ώστε να παραχωρήσουν τον 26χρονο επιθετικό.

🚨🇸🇦 BREAKING: Darwin Núñez to Al Hilal, here we go! Verbal agreement has been completed between all parties.



€53m plus add-ons to Liverpool as revealed today, 3 year deal for Núñez.



Núñez said yes and Inzaghi only wanted him. Medical next.



Exclusive story, confirmed. ✅🇺🇾 pic.twitter.com/hXKfidPdgB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2025

Παρά το γεγονός ότι έχει συμβόλαιο με την αγγλική ομάδα έως το καλοκαίρι του 2028, ήταν γνωστό που η Λίβερπουλ ήθελε να προχωρήσει σε μία αλλαγή, στην «αιχμή» του δόρατος.

Έτσι, βλέποντας αυτήν την ευκαιρία, το σύνολο του Ιντζάγκι δεν θέλησε να την αφήσει να περάσει ανεκμετάλλευτη.

Γι’ αυτόν τον λόγο, η Αλ Χιλάλ είναι πρόθυμη να προσφέρει ένα πλουσιοπάροχο, ή μάλλον καλύτερα… βασιλικό συμβόλαιο στον Νούνιες!

Οι ετήσιες αποδοχές του Ουρουγουανού φορ θα φτάνουν στις 20.800.000 λίρες, τουλάχιστον σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες.

Τι σημαίνει αυτό; Πως ο… μηνιαίος μισθός του θα αγγίζει τις 1.733.333 λίρες, άρα θα λαμβάνει κάτι λιγότερες από 2.500 λίρες την ώρα!

Δίχως αμφιβολία, πρόκειται για ένα ποσό που προκαλεί ίλιγγο και ίσως βοηθήσει λίγο παραπάνω τον Νούνιες να πάρει την τελική του απόφαση.

Στη διάρκεια των τριών ετών του στη Λίβερπουλ, ο Νούνιες αγωνίστηκε σε 143 παιχνίδια, έχοντας 40 γκολ και 26 ασίστ, σε όλες τις διοργανώσεις.

Με τους «reds» έχει κατακτήσει το Community Shield το 2023, το League Cup το 2024 και φυσικά, την Premier League της περασμένης αγωνιστικής περιόδου.