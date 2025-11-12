Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Τσέλσι, Όσκαρ, κατέρρευσε στην προπόνηση της Σάο Πάολο και πλέον, βρίσκεται σε σκέψεις για να «κρεμάσει» τα παπούτσια. Τι έδειξαν οι εξετάσεις.

Ο Όσκαρ φαίνεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Ο 34χρονος Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής αντιμετωπίζει ένα σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα, το οποίο, σύμφωνα με τους γιατρούς, ενδέχεται να τον αναγκάσει να βάλει πρόωρα τέλος στην καριέρα του.

Όπως αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης της Βραζιλίας, το πρωί της Τρίτης (11/11), κατά τη διάρκεια εργομετρικών εξετάσεων με τη Σάο Πάολο, ο Όσκαρ ένιωσε αδιαθεσία ενώ έκανε ποδήλατο και έχασε τις αισθήσεις του για περίπου δύο λεπτά.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Oscar was admitted to a hospital in São Paulo today after collapsing during a medical test and falling ill.



He remains under observation, with tests revealing a heart condition.



While no official decision has been made, the issue could force Oscar to… pic.twitter.com/tQGHUVsA7V — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 12, 2025

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στο ιατρικό επιτελείο, το οποίο έσπευσε να του προσφέρει βοήθεια και στη συνέχεια τον μετέφερε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Εκεί, ύστερα από εκτενείς εξετάσεις, επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη του ίδιου προβλήματος που είχε εντοπιστεί και πριν από μερικούς μήνες.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «O Globo», το πρόσφατο αυτό συμβάν έχει οδηγήσει τον Όσκαρ να σκέφτεται σοβαρά την απόσυρση, παρότι επιθυμεί να συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο.

🚨🇧🇷 | BREAKING | Oscar was taken to Albert Einstein Hospital in São Paulo today after he felt unwell. Tests have revealed a heart problem.



It is understood that he will retire from football and focus on recovery. pic.twitter.com/CD5zCo5P58 — AllThingsBrazil™ (@SelecaoTalk) November 11, 2025

Υπενθυμίζουμε πως ο Όσκαρ αγωνίστηκε στην Τσέλσι από το 2012 μέχρι το 2017. Κατά την παρουσία του στους «μπλε» του Λονδίνου κατέκτησε δύο φορές την Premier League, ενώ πρόσθεσε στην τροπαιοθήκη του ένα Europa League και ένα League Cup.