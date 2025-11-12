Ο Όσκαρ φαίνεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.
Ο 34χρονος Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής αντιμετωπίζει ένα σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα, το οποίο, σύμφωνα με τους γιατρούς, ενδέχεται να τον αναγκάσει να βάλει πρόωρα τέλος στην καριέρα του.
Όπως αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης της Βραζιλίας, το πρωί της Τρίτης (11/11), κατά τη διάρκεια εργομετρικών εξετάσεων με τη Σάο Πάολο, ο Όσκαρ ένιωσε αδιαθεσία ενώ έκανε ποδήλατο και έχασε τις αισθήσεις του για περίπου δύο λεπτά.
Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στο ιατρικό επιτελείο, το οποίο έσπευσε να του προσφέρει βοήθεια και στη συνέχεια τον μετέφερε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.
Εκεί, ύστερα από εκτενείς εξετάσεις, επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη του ίδιου προβλήματος που είχε εντοπιστεί και πριν από μερικούς μήνες.
Σύμφωνα με την εφημερίδα «O Globo», το πρόσφατο αυτό συμβάν έχει οδηγήσει τον Όσκαρ να σκέφτεται σοβαρά την απόσυρση, παρότι επιθυμεί να συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο.
Υπενθυμίζουμε πως ο Όσκαρ αγωνίστηκε στην Τσέλσι από το 2012 μέχρι το 2017. Κατά την παρουσία του στους «μπλε» του Λονδίνου κατέκτησε δύο φορές την Premier League, ενώ πρόσθεσε στην τροπαιοθήκη του ένα Europa League και ένα League Cup.