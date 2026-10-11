Μία ομάδα που ιδρύθηκε από Έλληνες μετανάστες «έγραψε» ιστορία στην Αυστραλία, έχοντας γνώριμα πρόσωπα στο δυναμικό της!

«Γράφτηκε» ιστορία με χρώμα ελληνικό στην Αυστραλία. Μία ομάδα που έχει ιδρυθεί από μετανάστες της χώρας μας έκανε έναν «άθλο».

Η Σάουθ Μέλμπουρν, παρόλο που είναι στη δεύτερη κατηγορία, μπόρεσε να φτάσει στον τελικό του Κυπέλλου.

Απέναντι στη Μέλμπουρν Σίτι (11/10, 1-1, 5-4 πεν.) μπορεί να ήταν το μεγάλου αουτσάιντερ, αλλά έκανε και την έκπληξη.

Σε μία κερκίδα που ήταν γεμάτη με γαλανόλευκα χρώματα, κέρδισε το τρόπαιο και «έγραψε» ένα ξεχωριστό «παραμύθι».

Και φυσικά, δεν θα γινόταν να μην έχει στο δυναμικό της και γνώριμα πρόσωπα του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ένας εξ αυτών είναι ο Κώστας Μπαρμπαρούσης, που τα τελευταία χρόνια ζει την «περιπέτειά» του στην Αυστραλία.

Μπορεί να μην έπαιξε στον τελικό, αλλά ήταν μέλος σε ένα ρόστερ που έμεινε για τα καλά στην ιστορία.

Οι περισσότεροι θα γνωρίζουμε, χάρη στο πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό, όπου και πρόλαβε να παίξει 19 ματς, χωρίς να έχει κάποιο γκολ.

Μαζί του ήταν και ο Αντρίκο Μεσουρούνι, που ανήκει στη Σάουθ Μέλμπουρν από το 2024.

Μάλιστα, έπαιξε και στον τελικό του Κυπέλλου, για περίπου μισή ώρα. Τα πρώτα του βήματα έγιναν στην Ελλάδα, αφού ξεκίνησε στις ακαδημίες της Λαμίας. Μετέπειτα «μεταπήδησε» στην Κέρκυρα, παίζοντας μονάχα μία φορά στη Β’ Εθνική.

Δύο ποδοσφαιριστές που είναι -κάτι παραπάνω- από γνωστή στην Ελλάδα «έγραψαν» τη δικιά τους «ελληνική» ιστορία στην Αυστραλία.