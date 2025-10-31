Ισπανός δημοσιογράφος, τονίζει πως η Ρεάλ Μαδρίτης ζητά από την UEFA μυθικά χρήματα, ως αποζημίωση για το «μπλοκάρισμα» της European Super League.

Η Ρεάλ Μαδρίτης προετοιμάζεται να κινηθεί νομικά εναντίον της UEFA, ζητώντας αποζημίωση ύψους 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η αγωγή αυτή ακολουθεί την απόφαση του Δικαστηρίου της Μαδρίτης, το οποίο έκρινε ότι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της, εμποδίζοντας τη δημιουργία της European Super League.

Το ποσό που απαιτεί ο ισπανικός σύλλογος αφορά τόσο την απώλεια εσόδων όσο και τη βλάβη που υπέστη η φήμη του εξαιτίας της στάσης της UEFA.

Σύμφωνα με τον Χόρχε Πικόν της «AS», οι νομικοί εκπρόσωποι της Ρεάλ και της A22 ήδη συντάσσουν την αγωγή, καθώς η απόφαση του δικαστηρίου αποτέλεσε το «πράσινο φως» που περίμενε ο Φλορεντίνο Πέρεθ.

Η διοίκηση της Ρεάλ θεωρεί ότι πλέον έχει τη νομική βάση για να διεκδικήσει τα ποσά που θεωρεί πως έχασε λόγω της παράνομης παρέμβασης της UEFA στην προσπάθεια δημιουργίας της νέας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.