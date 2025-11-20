Η FIFA θα «μοιράσει» ποσό-ρεκόρ για τα δεδομένα της, στους συλλόγους των οποίων οι ποδοσφαιριστές θα αγωνιστούν στο Μουντιάλ του 2026.

Η FIFA γνωστοποίησε ότι προχωρά σε μια ουσιαστική αναμόρφωση του οικονομικού πλαισίου ενίσχυσης των συλλόγων που θα διαθέσουν ποδοσφαιριστές στο Μουντιάλ του 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία αποφάσισε να αυξήσει εντυπωσιακά τα χρήματα που θα κατευθυνθούν στα σωματεία μέσω του προγράμματος Club Benefits Programme, προσφέροντας τη μεγαλύτερη οικονομική στήριξη που έχει δοθεί ποτέ σε διοργάνωση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Συνολικά, το ποσό που θα διατεθεί θα ανέλθει στα 355 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 330 εκατ. ευρώ), σημειώνοντας άνοδο περίπου 70% σε σύγκριση με τα 209 εκατ. δολάρια που είχαν μοιραστεί στο τουρνουά του 2022 στο Κατάρ. Η συγκεκριμένη αύξηση αντανακλά την πρόθεση της FIFA να αναδείξει την κρίσιμη συμβολή των συλλόγων στην εξέλιξη και προετοιμασία των παικτών που αγωνίζονται στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη.

Παρότι δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμα η ακριβής φόρμουλα διαμοιρασμού των χρημάτων, οι περισσότερες πληροφορίες υποδεικνύουν ότι η λογική θα είναι παρεμφερής με εκείνη του 2022. Τότε, κάθε σύλλογος λάμβανε γύρω στα 10.000 δολάρια ημερησίως για κάθε παίκτη που συμμετείχε στο Μουντιάλ, με την αποζημίωση να καλύπτει το διάστημα από την αποχώρησή του από την ομάδα μέχρι το τελευταίο ματς της εθνικής του.

Η σημαντικότερη διαφοροποίηση για το τουρνουά του 2026 είναι ότι η οικονομική ενίσχυση δεν θα αφορά μόνο τους ποδοσφαιριστές που θα φτάσουν στην τελική φάση, αλλά και όσους χρησιμοποιηθούν στα προκριματικά. Έτσι, οι ομάδες αναμένεται να επωφεληθούν ακόμη περισσότερο, αφού οι εθνικές ομάδες αξιοποιούν πολυάριθμους ποδοσφαιριστές κατά τη διάρκεια της μακράς διαδικασίας πρόκρισης.

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι η FIFA δεν αποδίδει τα ποσά απευθείας στους συλλόγους· πρώτα τα μεταφέρει στις οικείες ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, οι οποίες στη συνέχεια τα αποδίδουν στα κλαμπ. Η πρακτική αυτή θεωρείται απαραίτητη για θεσμική διαφάνεια, παρότι στο παρελθόν έχει οδηγήσει σε καθυστερήσεις ή παρεξηγήσεις σχετικά με την κατανομή των κονδυλίων.