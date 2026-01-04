Ένα από τα πιο επικά comeback είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει ο Ντάνι Άλβες, καθώς εκτός από ιδιοκτήτης σκέφτεται να φορέσει ξανά τα… ποδοσφαιρικά του!

Ο Ντάνι Άλβες όλα δείχνουν ότι θα ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του, αυτή τη φορά μακριά από τη λάμψη των μεγάλων γηπέδων. Ωστόσο, και πάλι στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Στα 42 του χρόνια, σχεδιάζει ένα ασυνήθιστο comeback, συνδυάζοντας τη διοίκηση με την αγωνιστική δράση. Τουλάχιστον αυτό αναφέρει το «MaisFutebol».

Ο Βραζιλιάνος ηγείται μιας επενδυτικής ομάδας που στόχευσε στη São João de Ver, μια ομάδα της τρίτης κατηγορίας στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, που είναι κοντά στο Οπόρτο.

Dani Alves comprou o São João de Ver, da Liga 3. pic.twitter.com/2Z25qOlzNC — B24 (@B24PT) January 1, 2026

Οι διαπραγματεύσεις τελείωσαν και οι δύο πλευρές έφτασαν σε deal, αφού έκανε δικό του το 50% του κλαμπ. Μάλιστα, είναι «ανοιχτό» και το ενδεχόμενο να αγοράσει «όλη» την ομάδα μέσα στη σεζόν.

Ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ο Ντάνι Άλβες δεν έχει στο μυαλό του να… περιοριστεί στον ρόλο του διοικητικού παράγοντα, αλλά να επιστρέψει και ως ποδοσφαιριστής, ολοκληρώνοντας την καριέρα του παίζοντας για την ομάδα που θα διοικεί.

¡Dani Alves emprende una nueva aventura en el futbol! 😱 pic.twitter.com/LKOShTOFLT — TNT Sports México (@tntsportsmex) January 4, 2026

Αν το σχέδιο αυτό πραγματοποιηθεί, θα πρόκειται για μια από τις πιο ασυνήθιστες επιστροφές στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Και πόσω μάλλον, μετά τα όσα έζησε τον τελευταίο καιρό.

Τα τελευταία χρόνια η ζωή του ήταν ταραχώδης. Από τη σύλληψή του και την πολύμηνη κράτησή του στις αρχές του 2023, μέχρι την προσωρινή απελευθέρωσή του και την ανατροπή της καταδίκης του από το Ανώτατο Δικαστήριο της Βαρκελώνης την άνοιξη του 2025.

Όμως, όλα δείχνουν πως τράβηξε μία… κόκκινη γραμμή και είναι έτοιμος για το comeback!