Ο Μπρούνο Άλβες, μετά το «αντίο» του στην ΑΕΚ «επιστρέφει» στο ποδόσφαιρο, με τη Ρίο Άβε να σκέφτεται συγκεκριμένα πράγματα, για να του εμπιστευτεί τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή.

Από το περασμένο καλοκαίρι, ο Μπρούνο Άλβες, είχε αποτελέσει παρελθόν από την ΑΕΚ. Στην πρώτη του δουλειά στο ποδόσφαιρο, χωρίς ο ίδιος να παίζει στον αγωνιστικό χώρο.

Ωστόσο, λίγους μήνες αργότερα, ήρθε και η «επιστροφή» του. Η Ρίο Άβε αποφάσισε να δώσει τα «κλειδιά» του τεχνικού διευθυντή στον βεταράνο ποδοσφαιριστή!

Μία ομάδα, που έχει έντονο το ελληνικό στοιχείο, καθώς πολλοί παίκτες από τη χώρα μας ή που έχουν παίξει σε κλαμπ της Stoiximan Super League είναι εκεί.

Οι υπογραφές «έπεσαν» και οι ανακοινώσεις ήρθαν. Σε μία κίνηση, που ήρθε από το… πουθενά. Όμως, η ανακοίνωση του κλαμπ εξηγεί ακριβώς, γιατί ήρθε αυτή η απόφαση από την πλευρά της Ρίο Άβε.

Αρχικά, ο Μπρούνο Άλβες είναι μία «ισχυρή» προσωπικότητα, που έχει παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο στο ποδόσφαιρο.

Δύο γεγονότα, που μπορούν να φέρουν έναν διαφορετικό «αέρα» στην ομάδα της Liga Portugal, μιας και τον τελευταίο καιρό δεν έχει θετικά αποτελέσματα.

Από εκεί και πέρα, η Ρίο Άβε είδε στο «πρόσωπό» του έναν άνθρωπο, που μπορεί να αποτελέσει τον κατάλληλο «συνδετικό» κρίκο ανάμεσα σε διοίκηση και την υπόλοιπη ομάδα.

Παράλληλα, μπορεί να παίξει και σημαντικό ρόλο σε πολλούς παίκτες, αφού κατά κύριο λόγο, υπερτερεί το στοιχείο της νεανικότητας.

Προφανώς και το γεγονός πως ο Μπρούνο Άλβες γνωρίζει τόσο την Ελλάδα, όσο και την Πορτογαλία, έπαιξε σημαντικό ρόλο. Ωστόσο, η ίδια η Ρίο Άβε αναλύει λίγο περισσότερο το «γιατί» ήρθε αυτή η ξαφνική ανακοίνωση.

Αναλυτικά, τι αναφέρει η Ρίο Άβε:

«Το εκτεταμένο αγωνιστικό του υπόβαθρο και η βαθιά γνώση της δυναμικής του ποδοσφαίρου υψηλών επιδόσεων καθιστούν τον πρώην διεθνή Πορτογάλο στρατηγικό πλεονέκτημα για τη Ρίο Άβε, ενισχύοντας τη δύναμη της ομάδας και χρησιμεύοντας ως θεμελιώδης πυλώνας στην υποστήριξη της ανάπτυξης των αθλητών και στη σύνδεση μεταξύ της ομάδας και της διοίκησης».