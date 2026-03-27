Η FIFA επικύρωσε 5 αλλαγές στους ποδοσφαιρικούς κανονισμούς της, που θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται από το Μουντιάλ του ερχόμενου καλοκαιριού.

Η FIFA προχώρησε σε αναθεώρηση των κανονισμών της ενόψει του Μουντιάλ του 2026, με βασική επιδίωξη τη μείωση των καθυστερήσεων κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές επικεντρώνονται στη συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών και στην ταχύτερη επανεκκίνηση του παιχνιδιού, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται ο ρόλος του VAR ώστε να περιοριστούν κρίσιμα διαιτητικά λάθη που μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Γκαστόν Εντούλ, οι διαιτητές θα τηρούν πλέον πιο αυστηρά το χρόνο, ενώ ενισχύεται και ο ρόλος του αρχηγού, ο οποίος θα αποτελεί τον αποκλειστικό σύνδεσμο επικοινωνίας με τον διαιτητή.

FIFA anuncia el cambio de reglamento para la Copa del Mundo 2026:



*Sustituciones rápidas: El jugador sustituido tiene un máximo de 10 segundos para abandonar el terreno de juego. Si demora más, su reemplazo deberá esperar un minuto antes de ingresar, dejando temporalmente a su… — Gastón Edul (@gastonedul) March 26, 2026

Αναλυτικά οι αλλαγές που θα δούμε στο Μουντιάλ 2026:

-Ο παίκτης που αντικαθίσταται θα έχει 10 δευτερόλεπτα για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Αν καθυστερήσει, η ομάδα του θα μείνει με παίκτη λιγότερο για ένα λεπτό και τότε θα επιτραπεί η είσοδος του αντικαταστάτη.

-Τα πλάγια άουτ και τα ελεύθερα από το τέρμα πρέπει να εκτελούνται εντός 5 δευτερολέπτων, αλλιώς η κατοχή θα περνάει στην αντίπαλη ομάδα.

-Ένας παίκτης που δέχεται ιατρική βοήθεια στο γήπεδο πρέπει να βγει εκτός και να περιμένει ένα λεπτό μέχρι να επιστρέψει, εκτός αν ο τραυματισμός του προήλθε από φάουλ που τιμωρήθηκε με κάρτα.

-Ο VAR θα ελέγχει πλέον και τις δεύτερες κίτρινες κάρτες που οδηγούν στην αποβολή κάποιου παίκτη, καθώς και τα λανθασμένα δοσμένα κόρνερ.

-Μόνο ο αρχηγός επιτρέπεται να πλησιάζει τον διαιτητή και να ζητά εξηγήσεις για κάποια απόφασή του.

-Οποιοσδήποτε άλλος τον πλησιάζει θα τιμωρείται άμεσα με κίτρινη.