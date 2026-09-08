Ο Χακίμ Ζίγιες επέλεξε έναν προορισμό που προκαλεί… έκπληξη, για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Χακίμ Ζίγιες είναι πολύ κοντά στο επόμενο βήμα της καριέρας του, καθώς, σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα «L’Equipe», ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τη Μποταφόγκο για συμβόλαιο έως τον Δεκέμβριο του 2028.

Μετά από εβδομάδες όπου υπήρξαν αρκετές σκέψεις, ο 33χρονος διεθνής Μαροκινός εξτρέμ αποδέχθηκε τελικά την πρόταση του βραζιλιάνικου συλλόγου, έχοντας προηγουμένως λύσει τη συνεργασία του με τη Γουίνταντ Καζαμπλάνκα, όπου δεν κατάφερε να ξεχωρίσει.

⚪️⚫️🇧🇷 Hakim Ziyech lands in Brazil on Tuesday to sign in as new Botafogo player, here we go!



Deal completed and set to be signed after Moroccan star left Wydad Casablanca as free agent. 🇲🇦 pic.twitter.com/7WkuLGYbTH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 7, 2026

Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής αναμένεται να ταξιδέψει στο Ρίο ντε Τζανέιρο στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας για την επίσημη ανακοίνωσή του, με τη Μποταφόγκο, που βρίσκεται στη 13η θέση με 30 βαθμούς σε 24 παιχνίδια, να προσδοκά μια ποιοτική ενίσχυση στη μάχη που δίνει στο πρωτάθλημα, ενώ για τον ίδιο πρόκειται για μια σημαντική ευκαιρία να αναζωογονήσει την καριέρα του μακριά από την Ευρώπη.

Υπενθυμίζουμε πως το καλοκαίρι του 2020, ο Ζίγιες είχε κοστίσει στην Τσέλσι 40 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να τον αποκτήσει από τον Άγιαξ.