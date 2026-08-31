Ο Μάρκο Σίλβα κλήθηκε να σχολιάσει την περίπτωση του Γκουστάβο Πουέρτα, ενώ μίλησε και για τη σχέση του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο Γκουστάβο Πουέρτα είναι ένας ποδοσφαιριστής που βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τον Ολυμπιακό, όμως η Μπενφίκα βάζει… εμπόδια στη συγκεκριμένη μεταγραφή.

Οι Πειραιώτες ήταν διατεθειμένη να καταβάλουν τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων στη Ρασίνγκ, ώστε να αποκτήσουν τον Κολομβιανό μέσο, όμως το ενδιαφέρον των «αετών» άλλαξε τα δεδομένα, αφού ο 23χρονος προτιμά τους Πορτογάλους.

Ο Μάρκο Σίλβα ρωτήθηκε για τη συγκεκριμένη περίπτωση, στη συνέντευξη Τύπου πριν από το παιχνίδι της Μπενφίκα με την Εστορίλ. Παρ’ όλα αυτά, ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού, που αναφέρθηκε και στη σχέση του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, απέφυγε να δώσει μία ξεκάθαρη απάντηση.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Μάρκο Σίλβα:

«Από τη στιγμή που δεν είναι παίκτης μας, δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία, σχολιάζω μόνο τους δικούς μας παίκτες. Ο κ. Μαρινάκης είναι ένας άνθρωπος που ξέρω καλά, με τον οποίο έχω φιλική σχέση, αλλά δεν πρόκειται να σχολιάσω παίκτες που δεν είναι δικοί μας».