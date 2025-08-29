Τι ανέφερε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, μιλώντας στο TNT Sports, για τις επενδύσεις που στοχεύει να κάνει, μεταξύ άλλων και σε ακαδημία στη Βραζιλία.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, κατά την κλήρωση της League Phase του Champions League στο Μονακό, παραχώρησε δηλώσεις στο TNT Sports και αναφέρθηκε στις επενδύσεις που σκοπεύει να κάνει, στο ποδόσφαιρο της χώρας.

«Αξιολογούμε αρκετούς συλλόγους. Αυτό που αναζητούμε είναι κάτι που σχετίζεται κυρίως με τις ακαδημίες, την ανάπτυξη νέων ταλέντων. Κοιτάμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με μία από τις μεγαλύτερες ακαδημίες της Βραζιλίας στο Σάο Πάολο. Έχουμε κάνει σοβαρές συζητήσεις σχετικά με αυτό» ανέφερε αρχικά, για να συμπληρώσει.

«Η Βραζιλία είναι μια χώρα που αγαπώ, με τεράστιο ταλέντο, πάθος και μια κουλτούρα όπου το ποδόσφαιρο είναι μέρος της ζωής των ανθρώπων. Ενδιαφερόμαστε για τις ακαδημίες της Σάο Πάολο. Έχω πάει στην πόλη και πέρσι είχαμε παίξει και στο Μαρακανά με την ομάδα Νέων του Ολυμπιακού.

Δεν μπορώ να επεκταθώ σε πολλές λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, αλλά μπορώ να πω ξανά: Θέλουμε να επενδύσουμε στη Βραζιλία. Αγαπάμε αυτή τη χώρα, σεβόμαστε το ταλέντο των παικτών και σεβόμαστε την παράδοση του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου».