Ο Ροντινέι μίλησε για την απόφασή του να επιστρέψει στη Βραζιλία και να αγωνιστεί για λογαριασμό της Σάντος.

Ο Ροντινέι μετά από 3,5 χρόνια στον Ολυμπιακό επέστρεψε στη Βραζιλία για λογαριασμό της Σάντος.

Οι άνθρωποι του βραζιλιάνικου συλλόγου παρουσίασαν τον 34χρονο δεξιό μπακ, ο οποίος στάθηκε για άλλη μια φορά στην αγάπη που «τρέφει» για την Ελλάδα, αλλά και στους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση να επιστρέψει στη χώρα του.

NEM PARECE QUE ACABOU DE CHEGAR! 🤍🖤



Misturando seriedade, carisma, humor e muita sinceridade, Rodinei nos proporcionou uma coletiva marcante na Vila Belmiro! pic.twitter.com/LUwPRln5cu — Santos FC (@SantosFC) September 14, 2026

«Ήταν κάτι που έγινε πολύ γρήγορα. Μια Παρασκευή, ο Αλεσάντρε Μάτος με πήρε τηλέφωνο μαζί με τους εκπροσώπους μου. Δεν ήταν εύκολη απόφαση να επιστρέψω για να παίξω στη Βραζιλία, ειδικά για τις κόρες μου. Ήμουν ευτυχισμένος στην Ελλάδα. Όμως ήθελα να αισθανθώ ξανά τη ζεστασιά του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου και των φιλάθλων. Η απόφαση ήταν η καλύτερη που μπορούσα να πάρω.

Είμαι Βραζιλιάνος. Έφυγα από εδώ σε υψηλό επίπεδο και είμαι πολύ χαρούμενος με τον τρόπο που με υποδέχθηκαν οι παίκτες. Αυτό μου έδωσε αυτοπεποίθηση για να έρθω και να παίξω. Πάντα μου άρεσε να παίζω επιθετικά, με χαρά και η Σάντος μού το προσφέρει αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενος που στα παιχνίδια μπόρεσα να βοηθήσω την ομάδα. Ελπίζω να βοηθήσω ακόμη περισσότερο”.

Γνωρίζουμε ότι έχουμε ελπίδες στη Sudamericana. Δεν μου αρέσει να μιλάω για πιθανότητες κατάκτησης του τίτλου. Δεν μπορούμε να προτρέχουμε. Έχουμε ένα πλεονέκτημα για να φτάσουμε στα ημιτελικά και πρέπει να πάμε με ταπεινότητα. Για τον τίτλο θα σκεφτούμε μόνο όταν φτάσουμε στον τελικό», ανέφερε ο Ροντινέι.