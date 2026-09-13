Ο Αντρέ Λουίζ σημείωσε το πρώτο του γκολ στο MLS, με ένα απίθανο τελείωμα!

Το περασμένο καλοκαίρι, ο Αντρέ Λουίζ αποτέλεσε «παρελθόν» από τον Ολυμπιακό, παίρνοντας μεταγραφή στην Κάνσας Σίτι στο MLS, έναντι του ποσού-ρεκόρ των 16,5 εκατομμυρίων ευρώ, με τη συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων να περιλαμβάνει ακόμα ορισμένα μπόνους.

Στην τρίτη του συμμετοχή στο πρωτάθλημα της άλλης μεριάς του Ατλαντικού, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ κατάφερε να πετύχει το πρώτο του γκολ και μάλιστα, ήταν άκρως… εντυπωσιακό.

Στο εντός έδρας παιχνίδι απέναντι στην LAFC των Γιορίς και Σον, ο 24χρονος διαμόρφωσε το 1-0 μόλις στο 18ο λεπτό. Αφού πάτησε στην περιοχή των φιλοξενούμενων, απέφυγε εντυπωσιακά τον αντίπαλο αμυντικό ρίχνοντάς τον στο έδαφος και πλάσαρε πανέμορφα, για να στείλει την μπάλα στο «παραθυράκι» της εστίας.

Παρά τη νίκη της ομάδας του με 3-1 κόντρα στον σύλλογο από το Λος Άντζελες, η Κάνσας παραμένει καθηλωμένη στον πάτο της Δυτικής Περιφέρειας με 18 βαθμούς σε 24 παιχνίδια, κάνοντας την πρόκριση στα play-offs να φαίνεται πλέον σχεδόν αδύνατη.

Δείτε το γκολ: