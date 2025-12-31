Ένα σοβαρό θέμα υγείας προέκυψε για τον θρυλικό Ρομπέρτο Κάρλος, όμως όλα φαίνεται πως είχαν αίσιο φινάλε.
Μέσα ενημέρωσης στη Βραζιλία μετέδωσαν την Τετάρτη (31/12) ότι ο Βραζιλιάνος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο, λόγω επιπλοκών που εμφανίστηκαν μετά από επέμβαση στην καρδιά.
Όπως αναφέρει δημοσίευμα της ισπανικής «As», ο Ρομπέρτο Κάρλος βρισκόταν σε διακοπές στη χώρα του, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις για πρόβλημα στο πόδι του, στο οποίο είχε εντοπιστεί μικρός θρόμβος.
Ο θρόμβος αυτός μετακινήθηκε και έφτασε στην καρδιά, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η εισαγωγή του για χειρουργική επέμβαση και τοποθέτηση καθετήρα. Η διαδικασία αποδείχθηκε περίπλοκη και διήρκησε περίπου τρεις ώρες, λόγω των επιπλοκών που παρουσιάστηκαν.
Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο 52χρονος διέφυγε τον κίνδυνο για τη ζωή του.
Ωστόσο θα χρειαστεί να παραμείνει στο νοσοκομείο για ακόμη 48 ώρες, προκειμένου οι γιατροί να παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του, ώστε να αποφευχθεί ο οποιοσδήποτε κίνδυνος.