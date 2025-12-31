Ο Ρομπέρτο Κάρλος χρειάστηκε να κάνει κάνει εισαγωγή στο νοσοκομείο, μετά από επιπλοκές που είχε μία επέμβαση που έκανε στην καρδιά.

Ένα σοβαρό θέμα υγείας προέκυψε για τον θρυλικό Ρομπέρτο Κάρλος, όμως όλα φαίνεται πως είχαν αίσιο φινάλε.

Μέσα ενημέρωσης στη Βραζιλία μετέδωσαν την Τετάρτη (31/12) ότι ο Βραζιλιάνος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο, λόγω επιπλοκών που εμφανίστηκαν μετά από επέμβαση στην καρδιά.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της ισπανικής «As», ο Ρομπέρτο Κάρλος βρισκόταν σε διακοπές στη χώρα του, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις για πρόβλημα στο πόδι του, στο οποίο είχε εντοπιστεί μικρός θρόμβος.

🏥 Roberto Carlos, ingresado por un problema de corazón; Está fuera de peligro



▶️ https://t.co/zU4FM9Fbkt pic.twitter.com/W2SBULqEVE — Diario AS (@diarioas) December 31, 2025

Ο θρόμβος αυτός μετακινήθηκε και έφτασε στην καρδιά, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η εισαγωγή του για χειρουργική επέμβαση και τοποθέτηση καθετήρα. Η διαδικασία αποδείχθηκε περίπλοκη και διήρκησε περίπου τρεις ώρες, λόγω των επιπλοκών που παρουσιάστηκαν.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο 52χρονος διέφυγε τον κίνδυνο για τη ζωή του.

Ωστόσο θα χρειαστεί να παραμείνει στο νοσοκομείο για ακόμη 48 ώρες, προκειμένου οι γιατροί να παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του, ώστε να αποφευχθεί ο οποιοσδήποτε κίνδυνος.