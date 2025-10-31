Η Παλμέιρας του Αμπέλ Φερέιρα στον τελικό του Copa Libertadores, μετά από την πιο τρελή ανατροπή «σκηνικού», που μπορεί να φανταστεί κανείς.

Όσα έζησε ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ, Αμπέλ Φερέιρα, το βράδυ της Πέμπτης (30/10), ως προπονητής της Παλμέιρας, δεν περιγράφονται με λόγια.

Η πορεία του στη Βραζιλία, υπό τις οδηγίες του συγκεκριμένου συλλόγου, σαφώς και είναι επιτυχημένη. Πρωταθλήματα, κύπελλα, Super Cup, μα πάνω απ’ όλα, back-to-back Copa Libertadores το 2020 και το 2021.

Αυτήν τη φορά, θα έχει την ευκαιρία για ένα τρίτο, αφού «οργάνωσε» από τον πάγκο, την πιο τρελή ανατροπή της δεκαετίας στη συγκεκριμένη διοργάνωση!

Η Παλμέιρας πέτυχε μια εντυπωσιακή πρόκριση, επικρατώντας 4-0 της Λίγκα ντε Κίτο και ανατρέποντας το εις βάρος της 0-3 από το πρώτο παιχνίδι, εξασφαλίζοντας έτσι τη θέση της στην επόμενη φάση, δηλαδή τον τελικό της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τη Φλαμένγκο.

Από τα πρώτα λεπτά του αγώνα, οι Βραζιλιάνοι πίεζαν έντονα την άμυνα των φιλοξενούμενων και στο 20’ βρήκαν το γκολ που έψαχναν: ο Ραμόν Σόσα αξιοποίησε τη σέντρα του Άλαν Ελίας και με κεφαλιά άνοιξε το σκορ.

Λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, ο Μπρούνο Φουκς διεύρυνε το προβάδισμα σε 2-0, ενώ στο δεύτερο μέρος ο Ραφαέλ Βέιγκα, ύστερα από εξαιρετική πάσα του Βίτορ Ρόκε, έκανε το 3-0 στο 68’, ισοφαρίζοντας έτσι το συνολικό σκορ.

Η ολική ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 82’, όταν ο Άλαν Αντράντε κέρδισε πέναλτι και ο Βέιγκα το μετουσίωσε σε γκολ, «σφραγίζοντας» την πρόκριση και γράφοντας ιστορία στο «Allianz Parque».

Μετά τη λήξη, ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, γνωρίζοντας τη θερμή αποθέωση τόσο από τους ποδοσφαιριστές του όσο και από το κοινό, σε μια από τις πιο δραματικές ανατροπές των τελευταίων ετών στη διοργάνωση.