Τι δήλωσε ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού, Πέδρο Μάρτινς, που πλέον εργάζεται στο Κατάρ, μιλώντας στην «O Jogo».

Ο Πέδρο Μάρτινς, ο οποίος εργάζεται στην Αλ Γκαράφα του Κατάρ, τοποθετήθηκε σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στην περιοχή.

Ο Πορτογάλος τεχνικός, με θητεία στον Ολυμπιακό, παραχώρησε συνέντευξη στην πορτογαλική εφημερίδα «O Jogo», όπου μίλησε για το κλίμα που διαμορφώνεται στο Κατάρ τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας των εξελίξεων.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Πέδρο Μάρτινς για την κατάσταση στο Κατάρ:

Για την κατάσταση στη Ντόχα και το αν υπήρξαν βομβαρδισμοί:

«Υπήρχαν πύραυλοι που στόχευαν τη Ντόχα, αλλά πιστεύω ότι από τους 66 που εκτοξεύτηκαν, μόνο δύο δεν αναχαιτίστηκαν. Και ακόμη και αυτοί οι δύο δεν εξερράγησαν εδώ. Πιθανότατα εξερράγησαν σε άλλες, πιο ερημικές τοποθεσίες και όχι στην ίδια την πόλη. Το σύστημα εναέριας ασφάλειας στο Κατάρ είναι πολύ υψηλής ποιότητας. Χθες υπήρχε κάποια ανησυχία, αλλά σήμερα αισθανόμαστε πολύ λιγότερη σύγχυση. Επομένως, αισθάνομαι ασφαλής, τουλάχιστον όσο μπορώ συγκριτικά με τα όσα γίνονται, αλλά αισθάνομαι ασφαλής, ειλικρινά».

Για το αν υπάρχει προειδοποίηση πριν τις βομβιστικές επιθέσεις

«Ναι, μας προειδοποιούν με συναγερμό. Έχουμε δύο τύπους συναγερμού, έναν κίτρινο και έναν κόκκινο. Ο κόκκινος είναι μόνο ως έσχατη λύση, για παράδειγμα για να βρούμε καταφύγιο σε υπόγεια. Αλλά δεν έχουμε λάβει ακόμα τέτοιου είδους συναγερμό. Σε κάθε περίπτωση, η ποιότητα των πληροφοριών που λαμβάνουμε, τόσο από την κυβέρνηση του Κατάρ όσο και από την πορτογαλική πρεσβεία μας στο Ριάντ, είναι καλή, γεγονός που μας επιτρέπει να είμαστε πιο ήρεμοι».

Για το αν συνεχίζει να κυκλοφορεί κανονικά στους δρόμους του Κατάρ ο κόσμος:

«Ναι, ακόμα και σήμερα έπρεπε να αγοράσω διάφορα πράγματα για τις καθημερινές μου ανάγκες. Έπρεπε να πάω σε μια υπεραγορά και το έκανα. Και πολλοί άνθρωποι, όπως εγώ, έκαναν το ίδιο».

Για τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν:

«Ναι, μας συμβουλεύουν να μείνουμε σπίτι. Δεν μας περιορίζουν, αλλά μας συμβουλεύουν να μείνουμε σπίτι».

Για το αν φοβάται για το τι θα ακολουθήσει:

«Δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, είμαστε ανίσχυροι σε σχέση με ό,τι συμβαίνει. Αλλά πιστεύω ότι τα πράγματα θα επανέλθουν στο φυσιολογικό. Οι σχέσεις μεταξύ Κατάρ και Ιράν είναι συνήθως καλές και νομίζω ότι όλοι οι πύραυλοι που αποστέλλονται σε αυτήν την περιοχή κατευθύνονται κυρίως σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Και ως εκ τούτου, δεν έχουν αναφερθεί ακόμη περιστατικά μεταξύ του πληθυσμού. Έχω δει ότι αυτό έχει συμβεί στο Μπαχρέιν και τα Εμιράτα, αλλά όχι εδώ».

Για το αν σκέφτεται να φύγει από τη χώρα:

«Όχι, δεν σκέφτομαι να φύγω. Αισθάνομαι κάπως ασφαλής μέχρι στιγμής. Αλλά είναι επίσης αδύνατο να φύγω, επειδή ο εναέριος χώρος έχει κλείσει και νομίζω ότι θα είναι κλειστός μέχρι τη μία το πρωί στις 3. Ξέρω ότι κάποιοι Πορτογάλοι προσπάθησαν να πάνε στη Σαουδική Αραβία για να φτάσουν στη συνέχεια στην Πορτογαλία. Αλλά δεν είναι αυτό που σκέφτομαι. Σκέφτομαι να μείνω εδώ, ειδικά επειδή, όπως είπα, το επίπεδο ασφάλειας μου επιτρέπει ακόμα να παραμείνω στη χώρα».

Για την υποστήριξη που έλαβε από την πορτογαλική πρεσβεία:

«Πρέπει να πω ότι η πρεσβεία μας ενημέρωνε για όλα όσα συμβαίνουν, λέγοντάς μας ποια μέτρα και προφυλάξεις πρέπει να λάβουμε. Είχα επίσης την ευκαιρία να λάβω ένα τηλεφώνημα από τον Υπουργό Κοινοτήτων, Δρ. Εμίλιο ντε Σόουζα. Εν ολίγοις, η πορτογαλική κυβέρνηση ήταν στην κορυφή, μας έδωσε πληροφορίες και μας βοήθησε σε αυτό το θέμα. Ως εκ τούτου, πρέπει να ευχαριστήσω την πορτογαλική κυβέρνηση για το ενδιαφέρον της».