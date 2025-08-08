Απάντηση για το μέλλον του έδωσε ο Σίριελ Ντέσερς, μιλώντας σε έναν… φίλο της Ρέιντζερς, που δεν άργησε να κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Σίριελ Ντέσερς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της Ρέιντζερς, στην εμφατική νίκη με 3-0 επί της Βικτόρια Πλζεν, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Ο 30χρονος επιθετικός είχε ασίστ και γκολ απέναντι στους Τσέχους και απέδειξε γιατί η ΑΕΚ πάλεψε τόσο πολύ για την απόκτησή του, αυτό το καλοκαίρι.

Ο Ντέσερς «καθάρισε» την Πλζεν με γκολ & ασίστ: Τι ειπώθηκε για το μέλλον του Η Ρέιντζερς είναι με το ένα πόδι στα Play Offs του Champions League, χάρις τον Σίριελ Ντέσερς! Γιατί ξεχώρισε ο μεταγραφικός στόχος της ΑΕΚ και τι ειπώθηκε για το μέλλον του.

Όπως είναι λογικό, οι συζητήσεις σχετικά με το μέλλον και αν θα παραμείνει στη Σκωτία συνεχίζονται και απασχολούν έντονα τους φιλάθλους της ομάδας.

Γι’ αυτόν τον λόγο, ένας οπαδός της Ρέιντζερς θέλησε να… ξεδιαλύνει λίγο το τοπίο. Έτσι, την στιγμή που κατάφερε να αποσπάσει μία υπογραφή από τον Ντέσερς, βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία για να τον ρωτήσει τι μέλλει γενέσθαι.

Cyriel Dessers tells Rangers fan where he sees his future amid AEK Athens transfer offers 🎥https://t.co/Kidc15Ey2n pic.twitter.com/mpJsqrvVvy — Daily Record Sport (@Record_Sport) August 8, 2025

Ο Βέλγος φορ δεν απέφυγε να απαντήσει, αλλά αντίθετα μάλλον ήταν αρκετά… ξεκάθαρος. «Ε, φαίνεται ότι θα μείνω. Είμαι εδώ σήμερα, ε». Μία απάντηση που σίγουρα χαροποίησε πολύ τον φίλο των Σκωτσέζων.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

Υπενθυμίζεται πως μετά το ματς με την Πλζεν, ο προπονητής της Ρέιντζερς, Ράσελ Μάρτιν, αποθέωσε τον Ντέσερς στις δηλώσεις του.

«Είναι άψογος επαγγελματίας, παρά τα όσα ακούγονται για το μέλλον του. Έπαιζε καιρό, οι συμπαίκτες του ξέρουν να τον ‘ψάχνουν’. Δεν ήταν μόνο το γκολ και η ασίστ. ‘Τραβούσε’ παίκτες για να υπάρχει χώρος, ώστε να τρέξουν οι άλλοι με την μπάλα. Είναι πολύ καλός επαγγελματίας, πολύ καλός χαρακτήρας και ελπίζω να συνεχίσει να απολαμβάνει το ποδόσφαιρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.