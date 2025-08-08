Ο Σίριελ Ντέσερς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της Ρέιντζερς, στην εμφατική νίκη με 3-0 επί της Βικτόρια Πλζεν, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.
Ο 30χρονος επιθετικός είχε ασίστ και γκολ απέναντι στους Τσέχους και απέδειξε γιατί η ΑΕΚ πάλεψε τόσο πολύ για την απόκτησή του, αυτό το καλοκαίρι.
Όπως είναι λογικό, οι συζητήσεις σχετικά με το μέλλον και αν θα παραμείνει στη Σκωτία συνεχίζονται και απασχολούν έντονα τους φιλάθλους της ομάδας.
Γι’ αυτόν τον λόγο, ένας οπαδός της Ρέιντζερς θέλησε να… ξεδιαλύνει λίγο το τοπίο. Έτσι, την στιγμή που κατάφερε να αποσπάσει μία υπογραφή από τον Ντέσερς, βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία για να τον ρωτήσει τι μέλλει γενέσθαι.
Ο Βέλγος φορ δεν απέφυγε να απαντήσει, αλλά αντίθετα μάλλον ήταν αρκετά… ξεκάθαρος. «Ε, φαίνεται ότι θα μείνω. Είμαι εδώ σήμερα, ε». Μία απάντηση που σίγουρα χαροποίησε πολύ τον φίλο των Σκωτσέζων.
Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:
@truebluetalk 5/8/25 and it’s confirmed Cyriel Dessers is staying at Rangers fc 😁💙 #fyp #rangers #Footbal ♬ original sound – truebluetalk
Υπενθυμίζεται πως μετά το ματς με την Πλζεν, ο προπονητής της Ρέιντζερς, Ράσελ Μάρτιν, αποθέωσε τον Ντέσερς στις δηλώσεις του.
«Είναι άψογος επαγγελματίας, παρά τα όσα ακούγονται για το μέλλον του. Έπαιζε καιρό, οι συμπαίκτες του ξέρουν να τον ‘ψάχνουν’. Δεν ήταν μόνο το γκολ και η ασίστ. ‘Τραβούσε’ παίκτες για να υπάρχει χώρος, ώστε να τρέξουν οι άλλοι με την μπάλα. Είναι πολύ καλός επαγγελματίας, πολύ καλός χαρακτήρας και ελπίζω να συνεχίσει να απολαμβάνει το ποδόσφαιρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.