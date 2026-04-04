Ακόμα πιο κοντά στον άθλο ο Κριστιάνο Ρονάλντο που γύρισε στη δράση σαν να μην έλειψε μια μέρα. Το νεύμα συγκατάθεσης στον Ζέσους να τον κάνει αλλαγή.

Εδώ που έχει φτάσει και δεδομένης της ανταγωνιστικής του φύσης, δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο Κριστιάνο Ρονάλντο να μην τα καταφέρει. Ακόμα και με ένα πόδι κι όσο αντέχει ακόμη, θα παραμένει στο προσκήνιο μέχρι να… γκρεμίσει το φράγμα των 1000 επαγγελματικών γκολ. Και πλέον, δεν απέχει και τόσο.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ που έχασε τρία ματς της Saudi League λόγω τραυματισμού γύρισε με… στυλ στην ενεργό δράση, βοηθώντας την Αλ Νασρ στην προσπάθεια που κάνει να στεφθεί πρωταθλήτρια. Και ο ίδιος να κατακτήσει το πρώτο του τρόπαιο απ’ όταν άφησε την Ευρώπη για την Σαουδική Αραβία.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε δις στην σημαντική νίκη επί της Αλ Ναίμα, όντας στο αρχικό σχήμα του ματς της Παρασκευής (3/4) μετά από πάνω από έναν μήνα στα… πιτς και έφτασε συνολικά τα 967 γκολ καριέρας.

Ο CR7 βρίσκεται στο κυνήγι ενός κατορθώματος πέρα από κάθε λογική, μιας και απέχει πλέον 33 γκολ από το milestone των χιλίων, αφού διπλασίασε τα τέρματά του μετά το εύστοχο πέναλτι στο 56′.

Αφού λοιπόν έριξε κι άλλο… φασούλι στο σακούλι και συνέβαλε στο θετικό αποτέλεσμα για την ομάδα του, έδωσε και την συγκατάθεσή του στον Ζόρζε Ζέσους να τον αντικαταστήσει.

Jorge Jesus: “Can I sub you off now?”



Cristiano: “Yeah, go ahead 👍🏻”



«Είναι όμορφο να επιστρέφεις. Συνεχίζουμε», έγραψε στα social media ο Πορτογάλος αστέρας μετά το comeback του στη δράση.