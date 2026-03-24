Ένα πολύ έξυπνο βίντεο δημιουργήθηκε στη μνήμη του Γιόχαν Κρόιφ, συμπεριλαμβάνοντας σε μερικά δευτερόλεπτα, κάποιες ξεχωριστές στιγμές του με την Εθνική Ολλανδίας.

Πέρασαν κιόλας δέκα ολόκληρα χρόνια, από την ημέρα που ο Γιόχαν Κρόιφ άφησε την τελευταία του πνοή.

Στις 24 Μαρτίου του 2016, σε ηλικία 68 ετών, ο Ολλανδός θρύλος άφησε τον κόσμο του ποδοσφαίρου «φτωχότερο».

Το στίγμα του, ωστόσο, θα μείνει παντοτινά χαραγμένο στο άθλημα, το οποίο επηρέασε όσο ελάχιστοι, στο πέρασμα των ετών.

Με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα ετών από τον θάνατο του Γιόχαν Κρόιφ, κυκλοφόρησε ένα πολύ όμορφο animated βίντεο, με πρωταγωνιστή το «Νο. 14» των Ολλανδών.

Σε αυτό, υπάρχουν διάφορες ξεχωριστές στιγμές του με τη φανέλα των «οράνιε», ενώ συνοδεύεται από τη σελίδα «OnsOranje» με τη λεζάντα: «10 χρόνια χωρίς τον Γιόχαν Κρόιφ, αλλά θα είναι μαζί μας για πάντα».

Δείτε το βίντεο: