Ο Αντρέ Λουίζ ξαναχτύπησε, πετυχαίνοντας δύο φοβερά γκολ στο MLS, απέναντι στη Φιλαδέλφεια!

Ο Αντρέ Λουίζ έχει πάρει… φωτιά στο MLS με την Σπόρτινγκ Κάνσας!

Στον αγώνα κόντρα στη Φιλαδέλφεια, πέτυχε δύο εντυπωσιακά γκολ, μόλις στο πρώτο δεκάλεπτο, δίνοντας προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του. Μάλιστα, το Κάνσας προηγήθηκε και με 3-0 στο 16’, αλλά εν τέλει δέχθηκε μία τρομερή ανατροπή, με τέσσερα γκολ στο δεύτερο μέρος, με αποτέλεσμα να ηττηθεί με 4-3 (20/09).

Ο Αντρέ Λουίς ήταν δίχως αμφιβολία ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην αναμέτρηση. Με αυτά τα δύο γκολ, ο 24χρονος Βραζιλιάνος πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού έφτασε τα τρία τέρματα σε τέσσερις συμμετοχές στο MLS, καθώς είχε βρει δίχτυα και απέναντι στη Λος Άντζελες FC.

Πριν από τη μεταγραφή του στο αμερικανικό πρωτάθλημα, είχε καταγράψει 39 συμμετοχές με 9 γκολ και 7 ασίστ στη Ρίο Άβε, καθώς και 41 εμφανίσεις με 6 γκολ και 1 ασίστ με τη φανέλα της Εστρέλα Αμαδόρα.

Δείτε τα δύο εντυπωσιακά γκολ του Αντρέ Λουίζ:

André Luiz, that is unreal. 🤯



A solo stunner to remember for @SportingKC! pic.twitter.com/uHzyIJs4bl — Major League Soccer (@MLS) September 20, 2026