Ο πρώην άσος της ΑΕΚ, Αντονί Μαρσιάλ, δεν περνάει και τις καλύτερες μέρες του στη Μοντερέι. Τι συνέβη αυτήν τη φορά.

Με απόφαση του νέου προπονητή της Μοντερέι, ο Αντονί Μαρσιάλ τέθηκε εκτός ομάδας. Σύμφωνα με το TUDN, ο Γάλλος πρώην άσος της ΑΕΚ υπέπεσε πειθαρχικό παράπτωμα στο παιχνίδι με την Τσίβας.

Στο συγκεκριμένο ματς, ο Μαρσιάλ ήταν στον πάγκο και η συμπεριφορά του δυσαρέστησε το προπονητικό επιτελείο και αποφασίστηκε να τεθεί εκτός ομάδας.

Από τη πρώτη στιγμή που πήρε μεταγραφή για την Μοντερέι, ο Μαρσιάλ περνάει δύσκολα. Πρώην παίκτες της ομάδας τον έχουν παρομοιάσει με κώνο, ενώ, δημοσίευμα ήθελε τον Γάλλο να έχει απευθυνθεί σε υπνωτιστή, προκειμένου να τον βοηθήσει και να ξαναβρεί τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Στο παιχνίδι με την Τσίβας, η Μοντερέι έχασε 3-2 και είναι ένατη με 14 βαθμούς.