Έχετε αναρωτηθεί ποτέ, αν υπάρχει ομάδα χωρίς νίκη στα «μεγάλα σαλόνια» της Ευρώπης; Κι όμως, η ΕΝ Παραλιμνίου έβαλε «τέλος» στο δικό της αρνητικό σερί και ένα κλαμπ ζει τη «μοναξιά» του!

Σε λίγους μήνες μπορεί η σεζόν να τελειώνει στα περισσότερα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Ωστόσο, υπάρχουν μερικές ομάδες που ακόμη δεν έχουν καταφέρει να βρει το «κλειδί».

Άλλες έχουν υποβιβαστεί ήδη, άλλες «κυνηγούν» για να… σωθούν, ενώ μία δεν έχει καμία νίκη στο ενεργητικό της!

Κι όμως, μέχρι και πριν από λίγες ώρες, τα κλαμπ ήταν δύο, αλλά ένα «άγονο» διάστημα τελείωσε στην Κύπρο και πλέον έχουμε μία «μοναξιά». Η Ένωση Νέων Παραλιμνίου θέλει μονάχα ένα «θαύμα», για να παραμείνει στα «μεγάλα σαλόνια» της Κύπρου.

Ωστόσο, στην πρεμιέρα της Β’ φάσης της Cyprus League by Stoiximan μπόρεσε να… σπάσει το ρόδι. Πήρε το «διπλό» την έδρα της Ομόνοιας Αραδίπου (20/03, 1-2) και έφτασε μόλις στους τέσσερις βαθμούς.

Η πρώτη της νίκη είναι πλέον γεγονός, ακόμα και αν χρειάστηκε να φτάσουμε στα τέλη Μαρτίου. Η αλήθεια είναι πως πολλοί μπορεί να μην το γνωρίζουν, αλλά μπόρεσε να φύγει από ένα πολύ κλειστό γκρουπ, το οποίο καμία ομάδα δεν θέλει να «βλέπει».

Ποιο είναι αυτό; Εκείνο με τις ομάδες που δεν είχαν ούτε ένα «τρίποντο» σε όλη τη σεζόν στην Ευρώπη!

Κι όμως, υπάρχει ακόμα ένα κλαμπ που δεν έχει βρει το «πώς» να τα καταφέρει!

Για να τη βρούμε θα πρέπει να πάμε στη Βόρεια Μακεδονία! Η Σκούπι διανύει μία απογοητευτική σεζόν, καθώς τα έχει κάνει όλα λάθος!

Μετά από 23 αγώνες, δίπλα στη βαθμολογία της θα δούμε τον αριθμό «1», αφού έχει μονάχα μία ισοπαλία.

Τι σημαίνει αυτό; Παραμένει μέχρι και σήμερα, η μοναδική ομάδα χωρίς νίκη σε όλα τα πρωταθλήματα των πρώτων κατηγοριών στην Ευρώπη!