Σε ποια ομάδα του MLS αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Αντουάν Γκριεζμάν, μετά την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο Αντουάν Γκριεζμάν δείχνει πιο κοντά από ποτέ στο ενδεχόμενο αποχώρησης από την Ατλέτικο Μαδρίτης, με πιθανό επόμενο σταθμό το MLS και την Ορλάντο Σίτι.

Όπως αναφέρει το Athletic, ο 34χρονος Γάλλος επιθετικός αποτελεί βασικό μεταγραφικό στόχο της ομάδας από τη Φλόριντα, η οποία επιθυμεί να τον αποκτήσει τον Μάρτιο, κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου του αμερικανικού πρωταθλήματος. Μάλιστα, ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου φέρεται να έχει ταξιδέψει αρκετές φορές στην Ισπανία, προκειμένου να προχωρήσει τις σχετικές διαπραγματεύσεις.

Ο Γκριεζμάν έχει εκφράσει επανειλημμένα τη συμπάθειά του προς την αμερικανική κουλτούρα και τον αθλητισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, στοιχείο που ενισχύει τα σενάρια περί μετακόμισής του. Ωστόσο, μια ενδεχόμενη αποχώρηση μέσα στη χειμερινή περίοδο δεν είναι απλή υπόθεση, καθώς η Ατλέτικο συνεχίζει την πορεία της στο Κύπελλο Ισπανίας, ενώ ο ίδιος διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τον σύλλογο, αποτελώντας τον πρώτο σκόρερ στην ιστορία των «ροχιμπλάνκος» με 210 τέρματα.

Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η μεταγραφή, ο Γάλλος άσος θα ενταχθεί στη λίστα μεγάλων ποδοσφαιρικών ονομάτων που αγωνίζονται πλέον στο MLS, όπως ο Λιονέλ Μέσι και ο Χέουνγκ Μιν Σον.