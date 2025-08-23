Μπορεί να τα έχει κατακτήσει -σχεδόν- όλα στην καριέρα του, όμως, ο Κριστιάνο Ρονάλντο «έχασε» ξανά από την «κατάρα» της Σαουδικής Αραβίας.

Τι και αν βρίσκεται στη «δύση» της καριέρας του; Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να «πυροβολεί» τις αντίπαλες άμυνες.

Το τι έχει καταφέρει στην καριέρα του είναι περιττό να ειπωθεί. Άλλωστε, το όνομά του «συνοδεύεται» και από πολλά ρεκόρ.

Τα τελευταία χρόνια έχει αποφασίσει να απολαμβάνει την ποδοσφαιρική του καριέρα στη Σαουδική Αραβία, για λογαριασμό της Αλ Νασρ.

Μπορεί να έχει κατακτήσει -σχεδόν- τα πάντα στην καριέρα του. Ωστόσο, το ίδιο δεν ισχύει και από όταν πήγε στη χώρα της Ασίας.

Το νέο επίτευγμα & η «κατάρα»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, όσο και αν έχει προσπαθήσει, δεν έχει καταφέρει να πάρει ούτε ένα τρόπαιο, με τη φανέλα της ομάδας του, από όταν πήρε μεταγραφή!

Κι όμως, πριν από λίγες ώρες είχε την ευκαιρία να το κάνει! Όμως, στον τελικό του Saudi Super Cup δέχτηκε μία «πικρή» ήττα. Μέχρι το 88ο λεπτό, η Αλ Νασρ ήταν σε θέση «οδηγού».

Al Ahli are Saudi Super Cup 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 after defeating Cristiano Ronaldo's Al Nassr on penalties 🏆👑 pic.twitter.com/EwsYkEEXyp — LiveScore (@livescore) August 23, 2025

Ωστόσο, η Αλ Αχλί στο 89’ σκόραρε με τον Ρότζερ Ιμπάνεθ και «έστειλε» το ματς στα πέναλτι, όπου και επικράτησε!

Η αναμέτρηση μπορεί να πήρε αρνητική τροπή για τον «CR7», αλλά ο ίδιος μπόρεσε να «πιάσει» μία νέα κορυφή.

🤖🇵🇹 Cristiano Ronaldo becomes the first player in history to score 100 goals for 4 different clubs and nation. ✨



One more today in Super Cup final. 🇸🇦 pic.twitter.com/OpcNku4qtS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2025

Παρά πολλοί άνθρωποι του ποδοσφαίρου τον αποθέωσαν, εξαιτίας του γκολ του, που πέτυχε στον τελικό. Αυτό έγινε, καθώς ο 40χρονος -πλέον- είναι ο μοναδικός στην ιστορία του αθλήματος, που έχει 100+ τέρματα για τέσσερις διαφορετικές ομάδες και την εθνική του!

Όμως, είδε το ρεκόρ του να πηγαίνει… στράφι, αφού και πάλι δεν μπόρεσε να «σπάσει» την «κατάρα» της Σαουδικής Αραβίας.