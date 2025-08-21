Η συμφωνία, που θα διαρκέσει έως το 2028, καθιστά το Betano Μεγάλο Χορηγό της ομάδας, με παρουσία στη φανέλα των ομάδων ποδοσφαίρου Ανδρών και Γυναικών, σε τμήματα ολυμπιακών αθλημάτων (μπάσκετ, βόλεϊ κ.ά.), καθώς και στο Flamengo TV.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη χορηγία που έχει υπογραφεί ποτέ στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο, επισφραγίζοντας τη στρατηγική επέκταση της Kaizen Gaming στη Λατινική Αμερική, αλλά και την ηγετική παρουσία της στη Βραζιλία, όπου η εταιρεία κατέχει την κορυφή στην αγορά GameTech. Η Φλαμένγκο, με περισσότερους από 45 εκατομμύρια φιλάθλους και έδρα το θρυλικό Μαρακανά, αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα brands του παγκόσμιου αθλητισμού.

Η Kaizen Gaming έχει ήδη εδραιώσει τη διεθνή παρουσία της στα αθλητικά δρώμενα με μεγάλες συνεργασίες με κορυφαίες ομάδες όπως η Μπάγερν Μονάχου, η Ρίβερ Πλέιτ, η Άστον Βίλα, η Πόρτο, η Σπόρτινγκ και η Μπενφίκα, ενώ στήριξε πρόσφατα διοργανώσεις όπως το UEFA EURO 2024™, το CONMEBOL Copa América™ 2024 και το FIFA Club World Cup 2025™.

Ο Γιώργος Δασκαλάκης, συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Kaizen Gaming, δήλωσε: «Η συνεργασία με τη Φλαμένγκο είναι στρατηγικής σημασίας καθώς μας συνδέει με τη μεγαλύτερη και πιο παθιασμένη βάση φιλάθλων στη Βραζιλία, μια από τις μεγαλύτερες αγορές στον κόσμο και ενισχύει περαιτέρω την παγκόσμια απήχηση του Betano. Με την ίδια προσήλωση που επενδύουμε στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες, παρέχουμε το προϊόν μας με υπευθυνότητα και επιστρέφουμε μέρισμα στην τοπική κοινωνία σε κάθε αγορά που έχουμε παρουσία. Η επιτυχία αυτή ανήκει στους ανθρώπους μας, που με το πάθος και την αφοσίωσή τους ωθούν την Kaizen Gaming συνεχώς προς τα εμπρός».

Από την πλευρά του, ο Luis Eduardo Baptista, Πρόεδρος της Φλαμένγκο, τόνισε: «Η συμφωνία με την Kaizen Gaming και το Betano είναι ιστορική για το σύλλογό μας. Είναι η μεγαλύτερη χορηγία στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο και ταυτόχρονα στηρίζει τα σχέδια μας για παγκόσμια ανάπτυξη και ενισχύει τη δέσμευσή μας προς τα εκατομμύρια των φιλάθλων μας εντός και εκτός Βραζιλίας».