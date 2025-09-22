Παρότι ο Ουσμάν Ντεμπελέ φάνταζε ως το Νο.1 φαβορί για τη «Χρυσή Μπάλα», λέγεται πως ο Λαμίν Γιαμάλ θα είναι ο μεγάλος νικητής!

Ουσμάν Ντεμπελέ, Λαμίν Γιαμάλ ή κάποιος άλλος, θα κατακτήσει τη φετινή «Χρυσή Μπάλα»; Η απάντηση θα δοθεί το βράδυ της Δευτέρας (21/09, 21:40) στο Παρίσι και συγκεκριμένα, στο Théâtre du Châtelet, όπου το France Football θα ανακοινώσει τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή στον κόσμο, για το 2025.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ωστόσο, είτε τα ΜΜΕ, είτε… insiders των social media, προσπαθούν να μεταφέρουν νωρίτερα της εκδήλωσης, τον νικητή. Και φέτος, τονίζουν πως μάλλον θα είναι ο Λαμίν Γιαμάλ!

🚨🗣️ Edu Aguirre (Spanish journalist): "I think Lamine Yamal has won the Ballon d'Or." pic.twitter.com/34ZP8ltMw0 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 22, 2025

Πού στηρίζουν τη συγκεκριμένη θεωρία; Στο γεγονός πως ετοιμάζεται «απόβαση» 20 ατόμων του κύκλου του στο Παρίσι!

Χαρακτηριστικά, αναφέρουν πως είναι περίεργο να μεταβούν τόσα άτομα στην εκδήλωση, γνωρίζοντας πως ο Λαμίν Γιαμάλ δεν θα είναι ο νικητής, αλλά ο Ουσμάν Ντεμπελέ.

Πάντως, κόντρα σε όσα συνέβησαν κατά την περσινή σεζόν, ο αρχισυντάκτης του France Football σε συνέντευξή του, ξεκαθάρισε ότι μόνο ο ίδιος γνωρίζει τον νικητή και δεν θα πει τίποτα μέχρι τη στιγμή της απονομής.