Μία τεράστια προσωπικότητα από τον ποδοσφαιρικό κόσμο, θα είναι στη φετινή παρουσία της απονομής για τη Χρυσή Μπάλα.

Η τελετή για την απονομή της Χρυσής Μπάλας έγινε ακόμα πιο ενδιαφέρουσα! Πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, όταν σε αυτήν θα είναι «παρών» και ο σπουδαίος Ροναλντίνιο;

Με την ανακοίνωση του νικητή του βραβείου να πλησιάζει και την αγωνία να κορυφώνεται, έγινε γνωστό ότι ένας από τους παρουσιαστές θα είναι ο Βραζιλιάνος «μάγος».

Η είδηση ήρθε στο φως από τον Ισπανό δημοσιογράφο Ντάνι Χιλ, κατά τη διάρκεια ενός αθλητικού ραδιοφωνικού προγράμματος στη χώρα του.

🔵🔴 Ronaldinho será el encargado de entregar el #BallonDor en la gala del próximo lunes pic.twitter.com/SALIYT7AfD — Tiempo de Juego (@tjcope) September 20, 2025

Φυσικά, ο Ροναλντίνιο έχει κερδίσει και ο ίδιος στο παρελθόν το βραβείο της Χρυσής Μπάλας. Αυτό έγινε το 2005, όταν αγωνιζόταν με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Υπενθυμίζουμε πως η εκδήλωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, στο Παρίσι.