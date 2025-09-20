Η τελετή για την απονομή της Χρυσής Μπάλας έγινε ακόμα πιο ενδιαφέρουσα! Πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, όταν σε αυτήν θα είναι «παρών» και ο σπουδαίος Ροναλντίνιο;
Με την ανακοίνωση του νικητή του βραβείου να πλησιάζει και την αγωνία να κορυφώνεται, έγινε γνωστό ότι ένας από τους παρουσιαστές θα είναι ο Βραζιλιάνος «μάγος».
Η είδηση ήρθε στο φως από τον Ισπανό δημοσιογράφο Ντάνι Χιλ, κατά τη διάρκεια ενός αθλητικού ραδιοφωνικού προγράμματος στη χώρα του.
Φυσικά, ο Ροναλντίνιο έχει κερδίσει και ο ίδιος στο παρελθόν το βραβείο της Χρυσής Μπάλας. Αυτό έγινε το 2005, όταν αγωνιζόταν με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.
Υπενθυμίζουμε πως η εκδήλωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, στο Παρίσι.