Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φαίνεται πως έχει σοβαρά θέματα με το Δημόσιο Ταμείο Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας. Γιατί αρνήθηκε να αγωνιστεί με την Αλ Νασρ;

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν θέλει και δεν… παίζει!

Η Αλ Νασρ κοντράρεται τη Δευτέρα (02/02) με την Αλ Ριάντ, όμως όπως έχει γίνει γνωστό, δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Πορτογάλο σούπερ σταρ.

Ο λόγος δεν αφορά κάποιο ζήτημα τραυματισμού, αλλά ούτε και λόγους ξεκούρασης. Αντίθετα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν παίζει, γιατί πολύ απλά δεν… θέλει!

Ο θρυλικός ποδοσφαιριστής φαίνεται πως έχει έρθει σε κόντρα με τη διοίκηση της Αλ Νασρ. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται από την «A Bola», είναι δυσαρεστημένος με τον τρόπο διαχείρισης από το PIF (Δημόσιο Ταμείο Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας).

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Cristiano Ronaldo has REFUSED to play for Al-Nassr today because he is DISSATISFIED with the management of the club by the Saudi Government Fund compared to the treatment given to their rivals, who are also owned by PIF.



— @abolapt pic.twitter.com/btbxzz3S0N — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 2, 2026

Για την ακρίβεια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο φαίνεται πως έχει έντονα παράπονα για την έλλειψη επενδύσεων στην Αλ Νασρ, καθώς ο Ζόρζε Ζέσους δεν έχει δει την ομάδα του να ενισχύεται, όπως ανέμενε από αυτά που είχε ζητήσει.

Μάλιστα, υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια και για την ευνοϊκότερη διαχείριση που φαίνεται να λαμβάνουν αντίπαλες ομάδες, που διαχειρίζονται το ίδιο ταμείο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Αλ Χιλάλ.

Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα πάντα με όσα μεταφέρονται από την A Bola, αποφάσισε να λείψει από το επόμενο παιχνίδι της ομάδας του.